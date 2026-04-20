Manchester City sufriría otro histórico adiós: referente seguiría los pasos de Bernardo Silva

El pasado 16 de abril, Bernardo Silva anunció que a final de temporada dejará el Manchester City, club donde hizo historia como profesional. Ahora, además del portugués, el cuadro Citizen sufriría otro histórico adiós.

Se trataría de John Stones, defensor que está en Manchester City desde la temporada 2016-2017 y que a mediados de este 2026 diría adiós al club. La información la entregó el reconocido periodista Fabrizio Romano.

“Se espera que John Stones abandone el Manchester City este verano como agente libre. El defensa de 31 años quiere ayudar hasta el final de la temporada y luego se espera que se marche tras hacer historia en el City. Bernardo y Stones se marcharán en junio”, escribió el periodista deportivo.

🚨🔵 John Stones, expected to leave Manchester City in the summer as free agent.



31 year old defender wants to help until the end of the season and then expected to go after making history at #MCFC.



Bernardo and Stones, both leaving in June 👋🏼



🎥➕ https://t.co/KFssVri38G pic.twitter.com/4wnm8xaq4c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2026

Stones tiene en su palmarés todo lo que un futbolista puede ganar con Manchester City: Premier League, FA Cup, Copa de la Liga, Community Shield, Champions League, Supercopa de la UEFA y Mundial de Clubes.

Se esperan más actualizaciones, en cuanto al tema, tan pronto como vayan avanzando las semanas.

John Stones, leyenda del Manchester City, levantando la Champions League 2023. Foto: NurPhoto via Getty Images

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Bonucci sueña con Guardiola como seleccionador de Italia

El exinternacional italiano, Leonardo Bonucci sueña con el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, como seleccionador de su país para dar un cambio tras el tercer fracaso consecutivo en la clasificación al Mundial.

“Si de verdad hay ganas de empezar de nuevo, yo volvería a la posibilidad mencionada de traer a Pep Guardiola”, dijo Bonucci este lunes en Madrid.

Ponen a sonar a Guardiola para posible entrenador de la Selección de Italia. Foto: UEFA via Getty Images

“Tenerlo significaría introducir un cambio radical con respecto a todo lo que ha sido el pasado”, añadió el exdefensa de la selección italiana, poco antes de la entrega de los premios Laureus del deporte.

El seleccionador Gennaro Gattuso presentó su dimisión tras caer contra Bosnia-Herzegovina en la repesca de clasificación para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Italia, cuatro veces campeona, acumuló así su tercera ausencia consecutiva en la cita mundialista.

“Creo que es muy difícil, pero soñar en este momento no cuesta nada”, admitió Bonucci, quien apuesta por una reconstrucción del fútbol italiano.

“La selección de hoy, si la comparo con la nuestra que ganó la Eurocopa hace 5 años, por técnica y talento es sin duda superior”, consideró.

“Lo que falta es un punto de crecimiento a nivel de liderazgo y personalidad porque en los partidos que pesan es lo que marca la diferencia”, aseguró en la capital española.

Bonucci también consideró fundamental “una alianza entre política y fútbol”, pero sobre todo cree que Italia necesitará tiempo para volver a ser la que era.

“Espero que este fracaso de la selección italiana pueda ser un nuevo inicio”, insistió.

*Con información de AFP