Deportes

Gattuso, envuelto en dolor, dejó una durísima reacción tras el desastre de Italia: “Es injusto”

El técnico de Italia habló en rueda de prensa con mucho dolor por lo que pasó.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

31 de marzo de 2026, 6:02 p. m.
Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa.
Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. Foto: NurPhoto via AFP

Gennaro Gattuso, técnico de Italia, falló en su intento por clasificar al Mundial 2026 y, en cambio, dejó una tercera eliminación consecutiva que resuena a nivel mundial. Una potencia de este deporte no irá a Estados Unidos, México y Canadá, en lo que se considera un fracaso rotundo.

Momento exacto que le cambió la historia a Italia: Bastoni lo sufre y da la vuelta al mundo
Agónico gol de Haris Tabaković le dio vida a Bosnia y atormentó a Italia: penales en el repechaje al Mundial 2026

Tras el partido ante Bosnia, que perdió por penaltis luego del 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, Gennaro Gattuso se mostró adolorido por la eliminación y dejó sentidas palabras que así lo evidencian. En rueda de prensa, no quiso hablar mucho del arbitraje y los detalles del juego y se centró en el dolor que invade a todo el pueblo italiano, que se aleja del equipo nacional tras la serie de decepciones de la última década.

Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa.
Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. Foto: NurPhoto via AFP

Mientras Gattuso y los jugadores pasan un durísimo trago amargo, la selección de Italia entra en una etapa de profunda reflexión y de cambios para que la historia pueda cambiar, en un proceso bastante largo y complicado.

Palabras de Gattuso

Dolor de Gattuso: “No nos merecíamos esto. Demostramos pasión; jugamos con diez hombres desde el minuto 40. Estamos tristes, pero así es el fútbol. Estoy orgulloso de mi equipo. Nos duele”.

Deportes

¿Cuándo es el partido de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026?

Deportes

República Democrática del Congo venció a Jamaica y entró al Mundial 2026: Selección Colombia conoció su rival faltante

Deportes

Árbitro Facundo Tello se lesionó en pleno RD Congo vs. Jamaica: insólita acción le da la vuelta al mundo

Deportes

Atención, Colombia: golazo de RD Congo que estuvo cerca de ser anulado y que lo mete al Mundial 2026

Deportes

El penal de Bryan Cristante que dejó a Italia sin Mundial 2026: se alarga la maldición Azzura

Deportes

Así fue la agónica tanda de penaltis que dejó a la selección Italia sin Mundial: dolor total

Deportes

Golazo de El Congo fue anulado Jamaica se salvó: repechaje al Mundial 2026 se fue a tiempos extra

Deportes

Bosnia y Herzegovina da batacazo y elimina a Italia en el repechaje: este será su grupo en el Mundial 2026

Deportes

Agónico gol de Haris Tabaković le dio vida a Bosnia y atormentó a Italia: penales en el repechaje al Mundial 2026

Deportes

Mundial 2026: clasificados del repechaje Uefa y cómo quedan los grupos definidos

El orgullo no se toca: “Es una pena, pero así es el fútbol. Es un golpe duro. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no sangraré, no saldrá nada. Me duele, pero no siento nada”.

¿Y el arbitraje? “No quiero hablar del arbitraje. Creo que es injusto, pero así es el fútbol. Llevo años en este deporte. A veces he celebrado victorias y otras veces he sufrido derrotas como la de hoy. Pero es difícil de asimilar”.

Disculpas y la entrega: “Mis jugadores me sorprendieron hoy con su espíritu de lucha. Estuvimos metidos hasta el final y supimos mantenernos en el partido. No iremos al Mundial por tercera vez. Perdón”.

Su futuro con Italia: ¿Mi futuro? Sinceramente, hablar de mi futuro no es importante. Hoy, lo importante era clasificar a Italia para el Mundial. Nos llevaremos este resultado, pero duele y lo sentimos”.

El pedido de la Federación Italiana a Gattuso

En medio del doloroso momento, el máximo dirigente del fútbol italiano le pidió a Gennaro Gattuso que continúe como entrenador de la selección de Italia tras la derrota en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, que dejó a la azzurra sin Mundial por tercera edición consecutiva.

“Le he pedido a él que se quede y le he pedido a (Gianluigi) Buffon que continúe a cargo del área deportiva”, declaró a la prensa Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).