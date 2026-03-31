Gattuso, envuelto en dolor, dejó una durísima reacción tras el desastre de Italia: “Es injusto”

Gennaro Gattuso, técnico de Italia, falló en su intento por clasificar al Mundial 2026 y, en cambio, dejó una tercera eliminación consecutiva que resuena a nivel mundial. Una potencia de este deporte no irá a Estados Unidos, México y Canadá, en lo que se considera un fracaso rotundo.

Momento exacto que le cambió la historia a Italia: Bastoni lo sufre y da la vuelta al mundo

Agónico gol de Haris Tabaković le dio vida a Bosnia y atormentó a Italia: penales en el repechaje al Mundial 2026

Tras el partido ante Bosnia, que perdió por penaltis luego del 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, Gennaro Gattuso se mostró adolorido por la eliminación y dejó sentidas palabras que así lo evidencian. En rueda de prensa, no quiso hablar mucho del arbitraje y los detalles del juego y se centró en el dolor que invade a todo el pueblo italiano, que se aleja del equipo nacional tras la serie de decepciones de la última década.

Gennaro Gattuso da su opinión en medio de una rueda de prensa. Foto: NurPhoto via AFP

Mientras Gattuso y los jugadores pasan un durísimo trago amargo, la selección de Italia entra en una etapa de profunda reflexión y de cambios para que la historia pueda cambiar, en un proceso bastante largo y complicado.

Palabras de Gattuso

Dolor de Gattuso: “No nos merecíamos esto. Demostramos pasión; jugamos con diez hombres desde el minuto 40. Estamos tristes, pero así es el fútbol. Estoy orgulloso de mi equipo. Nos duele”.

El orgullo no se toca: “Es una pena, pero así es el fútbol. Es un golpe duro. Estoy orgulloso de mis jugadores. Si alguien me pincha hoy, no sangraré, no saldrá nada. Me duele, pero no siento nada”.

¿Y el arbitraje? “No quiero hablar del arbitraje. Creo que es injusto, pero así es el fútbol. Llevo años en este deporte. A veces he celebrado victorias y otras veces he sufrido derrotas como la de hoy. Pero es difícil de asimilar”.

Disculpas y la entrega: “Mis jugadores me sorprendieron hoy con su espíritu de lucha. Estuvimos metidos hasta el final y supimos mantenernos en el partido. No iremos al Mundial por tercera vez. Perdón”.

Su futuro con Italia: ¿Mi futuro? Sinceramente, hablar de mi futuro no es importante. Hoy, lo importante era clasificar a Italia para el Mundial. Nos llevaremos este resultado, pero duele y lo sentimos”.

El pedido de la Federación Italiana a Gattuso

En medio del doloroso momento, el máximo dirigente del fútbol italiano le pidió a Gennaro Gattuso que continúe como entrenador de la selección de Italia tras la derrota en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, que dejó a la azzurra sin Mundial por tercera edición consecutiva.

“Le he pedido a él que se quede y le he pedido a (Gianluigi) Buffon que continúe a cargo del área deportiva”, declaró a la prensa Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).