Bernardo Silva se va del Manchester City: con emotiva carta sella su adiós del club

El portugués Bernardo Silva dejará el Manchester City al final de la temporada, con una “contribución incalculable” tras nueve años en el club, anunció el equipo de la Premier League este jueves.

El futbolista de 31 años fichó por el City en 2017 y disputó 450 partidos para el conjunto de Pep Guardiola, ganando 19 trofeos importantes con su equipo, entre estos seis títulos de la Premier League y uno de la Liga de Campeones.

“Además de ese extraordinario palmarés, sus 76 goles y 77 asistencias reflejan su magnífica aportación global al equipo”, destacó el club en su comunicado.

Manchester City can confirm Bernardo Silva will leave the Club this summer.



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Bernardo Silva llegó al Manchester City en 2017 procedente del Mónaco y “será recordado con todo merecimiento como uno de los mejores y más queridos jugadores de la historia del Manchester City”, agregó la entidad.

El futbolista confirmó también su marcha a través de sus redes sociales, por medio de una emotiva carta: “En unos meses será el momento de despedirme de la ciudad en la que no solo ganamos tanto como club de fútbol, sino también donde inicié mi matrimonio y mi familia. Desde el fondo de mi corazón, Inés y Carlota, ¡gracias!”, escribió en Instagram.

Antes de marcharse, el portugués puede aumentar aún su palmarés, ya que el City se enfrenta al Arsenal este próximo domingo en un duelo decisivo por la pelea por la Premier League.

“Disfrutemos juntos estas últimas semanas y luchemos por lo que esta temporada aún nos depare”, deseó el jugador, a quien el club ya prepara un “homenaje y una despedida a la altura de un maravilloso servidor del Manchester City al final de la temporada”, anunció el City.

El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

Tras la marcha el verano pasado del belga Kevin de Bruyne, el adiós de Silva supone el cierre a la etapa más brillante del Manchester City en toda su historia.

*Con información de AFP