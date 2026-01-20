El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

La crisis toca la puerta del Manchester City apenas comenzando el 2026. Las cosas no están saliendo bien y lo único que resuena en el club inglés en estas primeras semanas del año es la multimillonaria contratación de Marc Guéhi en días pasados, jugador que pasó del Crystal Palace de Londres al equipo de Pep Guardiola a cambio de 23 millones de euros, con contrato hasta el 2031.

Tras la firma del defensa, en el City los resultados no se están viendo y lo que se creía era un enero para recortar diferencias en Inglaterra y Europa, los rivales se están es alejando y Pep Guardiola comienza a estar en la mira de la exigente hinchada y los multimillonarios directivos, que desean colocarse a la altura del Arsenal.

Sí, hasta el momento es el Arsenal el máximo verdugo tanto en la Champions League como en la Premier. El equipo de Mikel Arteta domina en las dos tablas y no suelta el liderato. En Inglaterra le lleva siete puntos de ventaja al Manchester City (50 vs. 43), que además tiene cuatro partidos consecutivos sin ganar (cuatro empates y una derrota).

Su más reciente salida fue en el derbi contra el Manchester United, donde Pep Guardiola se vio mal y Erling Haaland no pudo evitar la derrota en Old Trafford. Así se consumaron los cuatro partidos sin ganar, mientras Arsenal es solvente con los siete puntos de ventaja en la cima de la tabla.

El técnico que podría reemplazar a Guardiola en el City

En la séptima fecha de la Champions, Manchester City tuvo que ir a Noruega a enfrentar al sorprendente Bodø/Glimt, que le ganó 3-1 ante todo pronóstico, pues el favorito a la victoria era Guardiola. De esta manera, el club inglés se complica en la tabla y es séptimo, al borde de caer en puestos de repechaje.

Clasificar a la repesca de la Champions y seguir cediendo puntos en la Premier dejaría a Guardiola en muy mala posición para el remate de temporada. Necesita victorias para repuntar, o sino los que suenan para su reemplazo comenzarán a recibir llamadas. El primero de ellos en la fila es Enzo Maresca, recién destituido del Chelsea y está libre.

Enzo Maresca dejó de ser el técnico de Chelsea. Foto: AP

El actual campeón del Mundial de Clubes lideró una gran campaña del Chelsea y su salida se dio por las constantes comunicaciones con Pep Guardiola, mientras concentraba en el City. Maresca es el principal candidato a tomar el lugar que dejaría el español.

En diciembre pasado, Maresca se pronunció ante los rumores que lo vinculaban en el City: “Lo primero de todo porque tengo contrato con el Chelsea hasta 2029 y mi mente está en este club y estoy orgulloso de estar aquí, pero de nuevo, es sólo especulación (DT del City). Hace una semana estuve en Italia y pasó lo mismo con la Juventus, así que no le presto atención porque sé que no es verdad”.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AP

¿Seguirá siendo especulación? Todo dependerá del rendimiento de Guardiola en el City en próximos días. Enzo Maresca fue asistente técnico de Pep en el equipo inglés y estuvo a cargo de la Sub 23.