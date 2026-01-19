Se lo quitó al Bayern Múnich: Manchester City anuncia nuevo fichaje por 23 millones de euros

Marc Guéhi abandonó la disciplina del Crystal Palace y es nuevo jugador del Manchester City. Aunque Liverpool y Bayern Múnich estaban en la lista de interesados en ficharlo a mitad de año, el defensor central prefirió cambiar de aires en enero.

Según los medios británicos, el Manchester City desembolsó 23 millones de euros (26,7 millones de dólares) para contratarlo como revulsivo para una zaga de centrales disminuida por las lesiones.

El nuevo dorsal 15 de los citizens firmó un contrato por cinco años y medio, es decir, hasta 2031, precisó un comunicado del club.

El segundo clasificado de la Premier League, a siete puntos del líder Arsenal, está actualmente privado por lesión de los centrales Josko Gvardiol, John Stones y Ruben Dias.

Eso aceleró las negociaciones por un nuevo defensa. Guéhi era la principal carta en la bajara de Pep Guardiola, aunque también sonó el defensor colombiano Jhon Jáner Lucumí.

Así juega Marc Guéhi

Fiable, experimentado y pocas veces lesionado, Marc Guéhi suma 26 internacionalidades con Inglaterra, de la que es uno de los titulares.

“Solo tiene 25 años, pero ya ha demostrado que es un líder, un profesional brillante y alguien que busca constantemente mejorar”, celebró Hugo Viana, directivo del City encargado de los fichajes. “Es fuerte, posee cualidades defensivas excepcionales, lee el juego con inteligencia y aporta pasión y energía cada vez que salta al campo”, añadió.

Formado en el Chelsea, Guéhi ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Crystal Palace, cuyo camiseta defendió en 188 ocasiones desde su llegada en 2021.

Permanecerá en la historia como el primer capitán en levantar un trofeo con los eagles, la FA Cup, lograda en mayo tras ganar la final en Wembley precisamente contra el Manchester City de Guardiola.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 7: Marc Guehi of Crystal Palace looks on during the Premier League match between Crystal Palace and Aston Villa at Selhurst Park on January 7, 2026 in London, United Kingdom. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images) Foto: Getty Images

También conquistó la Community Shield contra el Liverpool en agosto y guió al Palace en la primera competición europea de su historia, la Conference League.

El club del sur de Londres logró retenerlo el último día del mercado previo al inicio de la actual temporada, cuando ya había alcanzado un acuerdo con el Liverpool.

Bayern Múnich había sondeado sus condiciones para un posible movimiento en verano, cuando acababa contrato en el Palace, sin embargo, tendrán que estudiar otras opciones.

Tensión en Crystal Palace

Crystal Palace se resignó a venderlo en este mercado para evitar que se marchara libre, sin indemnización por traspaso, al término de su contrato.

Las condiciones de esta salida a mitad de temporada generaron tensiones entre la directiva del club y el entrenador Oliver Glasner, quien anunció su marcha una vez finalice la campaña.

Guéhi, nacido en Costa de Marfil pero naturalizado británico, es el segundo fichaje en el mercado de enero del Manchester City tras la llegada del extremo ghanés Antoine Semenyo procedente del Bournemouth.

*Con información de la AFP.