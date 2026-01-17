Deportes

Con Luis Díaz como su mejor refuerzo, Bayern Múnich logra hito luego de 36 años: récord histórico

Goles y asistencias de Luis Díaz fueron fundamentales para que Bayern Múnich alcanzara la marca que no lograba desde 1989.

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 12:31 a. m.
Bayern Múnich logró un invicto que no tenía desde 1989.
Bayern Múnich logró un invicto que no tenía desde 1989. Foto: Getty Images

No es casualidad que en la misma temporada que Luis Díaz llega al Bayern Múnich (2025-2026) el cuadro bávaro logra un hito que no conseguía desde hace 36 años, en el curso 1988-1989. Se trata del segundo invicto más largo en la historia del club en Bundesliga.

En concreto, este sábado, 17 de enero de 2026, Bayern Múnich alargó su invicto a 27 partidos sin perder. La última vez que cayó fue en marzo de 2025, en casa ante Bochum. Así, iguala los mismos 27 partidos invictos que logró entre 1988 y 1989.

La victoria 5-1 del Bayern sobre RB Leipzig, este sábado, alarga su liderato en Bundesliga y lo deja casi seguro para el campeonato. Luis Díaz no anotó ni asistió, pero tuvo un destacado performance que despierta los aplausos de todos.

De hecho, las actuaciones de Luis Díaz han sido fundamentales para que Bayern Múnich reine en lo que va de esta Bundesliga 2025-2026. Por eso, la prensa europea lo ha llegado a catalogar como el mejor refuerzo de la temporada en el viejo continente.

Bayern Múnich: 27 partidos invicto, algo que no pasaba desde la temporada 1988-1989

El dato lo entregó la propia web oficial del Bayern Múnich antes del partido ante Leipzig. Como el resultado se les dio, ya se cuenta como récord oficial y ahora lo que buscan es alcanzar el primer puesto del escalafón.

“El FC Bayern es el único equipo de las grandes ligas europeas que permanece invicto en la temporada actual. Desde la derrota 3-2 en casa ante el Bochum el pasado mes de marzo, el equipo muniqués lleva 26 partidos de Bundesliga sin perder (22 victorias y cuatro empates)“, escribe el club bávaro en su web oficial.

Y añaden: “Si el FCB tampoco sale derrotado del campo en Leipzig, sería la segunda mejor racha de la historia del club: entre 1988 y 1989, no perdió en 27 partidos consecutivos de la Bundesliga, solo superada por la racha de 53 partidos entre 2012 y 2014 en esta competición”.

Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias sanciones.
Bayern Múnich: 27 partidos invicto en Bundesliga. Foto: Getty Images

Más celebración en Bayern Múnich: volvió Jamal Musiala

Líderes en Bundesliga, invictos encaminados al título y, además, volvió el joven Jamal Musiala. Este sábado, ante Leipzig, el jugador de 22 años regresó luego de superar la luxación en su tobillo y una fractura en el peroné. Fueron 196 días fuera.

Jamal Musiala regresó al ruedo con Bayern Múnich.
Jamal Musiala regresó al ruedo con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Entonces, Musiala sumó minutos con Luis Díaz y compañía, en un triunfo que Bayern Múnich ejecutó sobre el cierre contra Leipzig. Al 82′ ganaba 2-1, al 88′ ya lo ganaba por 5-1.

