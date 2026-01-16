Deportes

Regreso de lujo en el Bayern Múnich: Vincent Kompany confirmó al nuevo socio de Luis Díaz

El conjunto bávaro tendrá una gran novedad en la convocatoria para el partido contra Leipzig por la fecha 18 de la Bundesliga.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

16 de enero de 2026, 12:58 p. m.
Luis Díaz estrena compañero en el ataque y debutará este sábado ante Leipzig.
Luis Díaz estrena compañero en el ataque y debutará este sábado ante Leipzig. Foto: AP y FC Bayern

Bayern Múnich tendrá una gran novedad en la convocatoria para el partido contra Leipzig, programado para este sábado al mediodía, por la fecha 18 de la Bundesliga.

Jamal Musiala, que se lesionó en el Mundial de Clubes a mediados del año pasado, recibió el alta y estará en la lista de viajeros para el próximo partido.

Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “Rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Así lo confirmó Vincent Kompany, técnico del FC Bayern, que está contento por sumar un atacante de lujo a su nómina ya plagada de estrellas como Harry Kane, Michael Olise o el propio Luis Díaz.

“Si todo va bien hoy, Jamal estará allí mañana. Es fantástico para él”, anunció el entrenador belga.

Jamal Musiala lleva más de seis meses fuera de las canchas, después de sufrir una fractura de peroné y la luxación de ligamentos durante el partido por los cuartos de final del Mundial de Clubes.

Jamal Musiala está de regreso

Musiala estuvo entrenando con el equipo desde diciembre del año pasado, sin embargo, el cuerpo técnico prefirió planear su regreso con tranquilidad ante el buen momento que atraviesan otros jugadores.

Pero ahora si llegó la hora de volver a ver a la joya del fútbol alemán, que era titular indiscutible antes de lesionarse tras un choque contra Gianluigi Donnarumma.

“Desprende mucha energía positiva. Ahora mismo, incluso las pequeñas cosas son geniales. Se aprecia mucho más todo. Jamal lo está experimentando ahora mismo, al igual que Alphonso Davies. Quiero protegerlos a ambos”, declaró Kompany.

Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

Jamal Musiala juega como volante ofensivo, es decir, en la posición que ahora mismo ocupa el canterano Lennart Karl. En principio debería sumar solo algunos minutos contra Leipzig, dependiendo cómo se de el trámite del juego.

“La prioridad ahora mismo es la integración. En algún momento, alcanzarán el nivel que tenían antes de las lesiones. Cuando juegas constantemente, tu estado físico depende de jugar. Ahora ha tenido tiempo para reconstruir su cuerpo, fortalecer su movilidad y velocidad. Por eso las lesiones te dan tiempo para volver aún más fuerte”, agregó el DT.

19 August 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Paulaner Lederhosen shoot at FC Bayern. Jamal Musiala takes part in the Paulaner Lederhosen shoot at FC Bayern Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jamal Musiala, volante ofensivo del Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Kompany está feliz

Además de su reacondicionamiento físico, se han hecho trabajos para que Jamal Musiala recupere la mentalidad competitiva y deje atrás el temor por la lesión sufrida.

“Tenía plena confianza en que se recuperaría. Siempre hay que confiar en los chicos, que no es un paso atrás, sino a veces un paso adelante. Siempre estoy ahí para los jugadores”, declaró.

Kompany considera que “eso es muy importante” para el regreso de Musiala. “Como jugador, me lesioné a menudo al principio de la temporada. Uno quiere volver a estar en la contienda por los títulos al final. Eso es una gran motivación para ellos, y esto es solo el comienzo. Estos jugadores pueden marcar la diferencia”, aseguró.

Alphonso Davies no estará disponible por enfermedad, pero es otro de los refuerzos que tendrá el Bayern Múnich para la parte final de la temporada.

