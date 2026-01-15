Luis Díaz reaccionó al fichaje de Luis Fernando Muriel: está en Bayern Múnich, pendiente de Junior

A pesar de que Junior no pudo oficializar a Luis Fernando Muriel en su noche de gala, horas después lo hizo. Fue el pasado miércoles, 14 de enero, por medio de sus redes sociales. Se trata de uno de los mejores refuerzos para esta Liga BetPlay 2026-l.

Por supuesto, las reacciones de los hinchas y la prensa no se hicieron esperar. Sin embargo, hubo una bastante especial para los hinchas tiburones, y fue por parte de Luis Díaz. El guajiro, a pesar de estar en Bayern Múnich, está pendiente del Junior.

La reacción de Luis Díaz a la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior

Y en el propio post donde Junior de Barranquilla anunció el fichaje de Luis Fernando Muriel, apareció Luis Díaz. Fue por medio de Instagram, donde el jugador de la Selección Colombia comentó emojis de fuego a la noticia.

Reacción de Luis Díaz a la llegada de Luis Muriel a Junior. Foto: Tomado del Instagram oficial: @juniorclubsa

Ya es común ver a Luis Díaz pendiente de todo lo que pasa en Junior, así esté en Bayern Múnich o Liverpool. De hecho, la única historia destacada que el guajiro tiene en su perfil es de uno de los campeonatos que obtuvo con el tiburón.

En este caso, a Luis Díaz no solo lo mueve su sentimiento por Junior, sino también el pasado que tuvo junto a Luis Fernando Muriel en Selección Colombia. Son dos jugadores que supieron defender La Tricolor juntos, aunque a día de hoy el único convocado es el guajiro.

Luis Fernando Muriel, refuerzo estelar

Muriel llega procedente del Orlando City de la MLS. Sin embargo, su amplio recorrido por Europa y sus pasos en Selección Colombia lo dejan como un refuerzo estelar en este 2026.

Luis Fernando Muriel, fichaje estelar de Junior de Barranquilla para 2026 Foto: Captura a foto de @JuniorClubSA

Atalanta, Sevilla, Sampdoria, Udinese, Lecce, Granada y Deportivo Cali hacen parte del recorrido profesional que tiene Luis Fernando Muriel hasta ahora.

Junior forma una nómina estelar, con varios nombres que tienen pasado en Selección Colombia o propios históricos del cuadro tiburón: Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Yimmi Chará y otro par más en el rojiblanco.

No solo es la liga. Junior está instalado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y juega contra Santa Fe la gran final de la Superliga BetPlay 2026. Eso sí, Muriel no podrá estar aún en la ida de la mencionada Superliga.