Junior de Barranquilla salió campeón a miles de kilómetros de distancia de Luis Díaz, pero su corazón y amor por el tiburón es capaz de sentirse cercano a la institución que ama por el título 11 en la historia del FPC.

Sin importar la hora, todo parece indicar que el guajiro estuvo al pendiente de la final que los barranquilleros jugaron ante Deportes Tolima en la noche del pasado martes, 16 de diciembre.

Imagen del partido de vuelta de la final del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025, entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

A pesar de permanecer en Bayern Múnich, con los que tiene compromisos de partidos para fin de año, el extremo que surgió en Junior no le perdió la pista a su exequipo y felicitó una vez terminó el juego.

A través de su cuenta personal de Instagram, Lucho tomó la imagen oficial creada por el club para conmemorar la consagración, y escribió un mensaje breve, pero que hizo delirar a los hinchas.

Varios aplausos en la parte superior, así como un “felicitaciones” y la etiqueta de Junior junto a un tiburón, corazón y estrella, fue la reacción de la estrella colombiana para el ‘equipo de sus amores’.

Mensaje de Luis Díaz al Junior por conquistar el título de Liga en 2025-II Foto: Captura Instagram de Luis Díaz

Bayern Múnich, en sus canales oficiales, no quiso pasar por alto esto. Usando una imagen de Díaz en su etapa por Colombia, le agregaron un mensaje que decía: “Felicitaciones, Junior”.

Y al cual le extendieron otro apartado para reconocer lo logrado por el cuadro de Curramba: “Un nuevo título para su historia y una estrella más para Barranquilla”.

Voces del ídolo interminable

Así como Lucho Díaz es ídolo y querido en Junior, hay otros como Teófilo Gutiérrez, quienes con 40 años, siguen dando de qué hablar y aportaron para la estrella decembrina de estos.

Desde su experiencia y fútbol, el atacante marcado con la camiseta 29 aportó para que el equipo de Alfredo Arias pudiera salir vencedor en la Liga BetPlay 2025-II.

El insólito premio que le dieron a Didier Moreno por ser la figura de la final: “Qué lo disfrute”

Aunque Teo no jugó casi ningún partido completo, fue determinante en el camerino para guiar a los que más participación tenían. Además, de que cuando estuvo en campo aprovechó su experiencia y sacó de casillas a los rivales.

Sumamente emocionado por la consagración liguera, que podría haberse tratado también del fin de su carrera profesional, le contestó a los medios de comunicación que lo requirieron a ras de campo.

Teófilo Gutiérrez, uno de los más felices tras el gol de Enamorado en Ibagué. Foto: Grande: Colprensa - API / Pequeña: transmisión oficial Win Sports.

“La verdad estoy muy feliz, es una presión tremenda, ganas uno y ya te exigen otro. La voluntad de Dios es perfecta, gracias al grupo, desde el primer día me brindaron todo, al profe, a los jefes”, dijo complacido de tener su última oportunidad.

“Barranquilla está feliz, Barranquilla siempre te exige más, nunca es suficiente. Este equipo se entregó y somos justos ganadores de principio a fin”, sentenció sin que quedasen dudas de la superioridad de Junior.

José Enamorado, imparable: el otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior

Sobre el guía desde la raya para el título, este le dio el reconocimiento por el trabajo realizado: “El profe Arias se lo merece, desde que vine le dije te vamos a hacer campeón y hoy fue justo campeón. ¡Barranquilla te amo!“.

Para Junior es la estrella 11 en su historia, lo que lo pone en un sitio privilegiado del escalafón de máximos campeones, por encima de Santa Fe y Deportivo Cali.