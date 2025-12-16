Deportes

Locura en Barranquilla: así celebran los hinchas de Junior la estrella 11 tras vencer a Tolima en la final

Videos se hacen virales en redes sociales tras el campeonato del tiburón.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Miguel Alejandro Cruz Ruiz
Redacción Deportes
17 de diciembre de 2025, 4:06 a. m.
Hinchas de Junior celebran el título obtenido ante Deportes Tolima.
Hinchas de Junior celebran el título obtenido ante Deportes Tolima. Foto: Tomado de X - @UltimaHoraCR (API)

Sobre las 10:00 p.m. de este martes, 16 de diciembre de 2025, se conocieron las primeras imágenes de la celebración de los hinchas en Barranquilla. Esto luego de que Junior, el equipo de la ciudad, venciera a Deportes Tolima en la gran final de la Liga BetPlay 2025-ll.

Fue un verdadero festín para Junior, que supo ganar, gustar y golear ante Tolima. Lo venció 3-0 en la ida (Barranquilla) y le volvió a dar el golpe en la vuelta (Ibagué). El global de 4-0 entra en los más abultados en las finales de torneos cortos.

Así celebran los hinchas de Junior la estrella 11 sobre Tolima

Mientras Junior termina de bordear la estrella 11 de su historia en el escudo, los hinchas tiburones no paran de celebrar en Barranquilla. Los jugadores rojiblancos levantaron el trofeo en Ibagué, pero la algarabía está en la arenosa.

Una gran cantidad de hinchas se tomaron las calles en la capital del Atlántico. Celebran por todo lo alto, pues la última vez que lo habían hecho fue en la Liga BetPlay 2023-ll, cuando le ganaron la final a Medellín.

Deportes

El insólito premio que le dieron a Didier Moreno por ser la figura de la final: “Qué lo disfrute”

Deportes

Luis Augusto ‘El Chiqui’ García revela gestión para comprar histórico equipo del FPC: “Hemos estado cerca”

Deportes

La reacción de Teófilo Gutiérrez tras sumar la estrella 11 con el Junior: “Barranquilla siempre te exige”

Deportes

Junior campeón sentenció el destino de Atlético Nacional en torneos Conmebol 2026: Millonarios, atento

Deportes

José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

Deportes

Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

Noticias Estados Unidos

Se anuncia el retiro de un grande del boxeo mundial: el tercero mejor del siglo no seguirá compitiendo

Deportes

Junior llega a 11 estrellas y mueve drásticamente la tabla de campeones: Así queda el palmarés del fútbol colombiano

Deportes

Celebra Curramba: Junior arrasa en la final de la Liga Betplay y obtiene la estrella 11 en su historia

Más de las reacciones en Junior

José Enamorado, emocionado por el título

“Quiero dedicarle este triunfo, esta medalla, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela; que me están viendo desde casa y sé que están muy orgullosos de mí y de lo que he logrado con esta institución”, le dijo José David a los micrófonos de Win Sports.

Cabe recordar que fue la figura de la gran final, con tres goles (dos de la ida, uno en la vuelta). Su voz resuena y genera reacción, además de que hay un debate en redes sociales ¿Tiene lugar en Selección Colombia?

José Enamorado celebra el gol contra Fortaleza.
José Enamorado, la gran figura de Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2025-ll. Foto: Colprensa

Teófilo Gutiérrez también habló

También para Win Sports, el ídolo de Junior de Barranquilla dijo: “Estoy muy feliz porque era una presión tremenda; gracias al grupo, a todos los directivos, Barranquilla está feliz, este equipo se entregó con garra y corazón. Yo dije que íbamos a ser campeones mamando gallo, pero se cumplió”, dijo Teófilo.

Mas de Deportes

Hinchas de Junior celebran el título obtenido ante Deportes Tolima.

Locura en Barranquilla: así celebran los hinchas de Junior la estrella 11 tras vencer a Tolima en la final

Final Liga Junior vs Tolima

El insólito premio que le dieron a Didier Moreno por ser la figura de la final: “Qué lo disfrute”

Luis Augusto El Chiqui García en su último paso como director técnico de Millonarios.

Luis Augusto ‘El Chiqui’ García revela gestión para comprar histórico equipo del FPC: “Hemos estado cerca”

Teófilo Gutiérrez, figura de Junior de Barranquilla

La reacción de Teófilo Gutiérrez tras sumar la estrella 11 con el Junior: “Barranquilla siempre te exige”

Junior ganó la estrella 11 y mandó a Atlético Nacional a Copa Sudamericana.

Junior campeón sentenció el destino de Atlético Nacional en torneos Conmebol 2026: Millonarios, atento

Mensaje de José Enamorado, a Néstor Lorenzo, tras coronarse campeón con Junior.

José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

Imagen del partido de vuelta de la final del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025, entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

Terence Crawford Vs. Canelo NETFLIX

Se anuncia el retiro de un grande del boxeo mundial: el tercero mejor del siglo no seguirá compitiendo

Junior vs. Nacional, por cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II

Junior llega a 11 estrellas y mueve drásticamente la tabla de campeones: Así queda el palmarés del fútbol colombiano

Jugadores del Junior en la previa del partido de vuelta de la final de la Liga Betplay.

Celebra Curramba: Junior arrasa en la final de la Liga Betplay y obtiene la estrella 11 en su historia

Noticias Destacadas