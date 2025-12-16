Locura en Barranquilla: así celebran los hinchas de Junior la estrella 11 tras vencer a Tolima en la final

Sobre las 10:00 p.m. de este martes, 16 de diciembre de 2025, se conocieron las primeras imágenes de la celebración de los hinchas en Barranquilla. Esto luego de que Junior, el equipo de la ciudad, venciera a Deportes Tolima en la gran final de la Liga BetPlay 2025-ll.

Fue un verdadero festín para Junior, que supo ganar, gustar y golear ante Tolima. Lo venció 3-0 en la ida (Barranquilla) y le volvió a dar el golpe en la vuelta (Ibagué). El global de 4-0 entra en los más abultados en las finales de torneos cortos.

Así celebran los hinchas de Junior la estrella 11 sobre Tolima

Mientras Junior termina de bordear la estrella 11 de su historia en el escudo, los hinchas tiburones no paran de celebrar en Barranquilla. Los jugadores rojiblancos levantaron el trofeo en Ibagué, pero la algarabía está en la arenosa.

Una gran cantidad de hinchas se tomaron las calles en la capital del Atlántico. Celebran por todo lo alto, pues la última vez que lo habían hecho fue en la Liga BetPlay 2023-ll, cuando le ganaron la final a Medellín.

#AEstaHora Hinchas del Junior celebran en Barranquilla la décima primera estrella del equipo rojiblanco.



"Ese es el equipo que queríamos ver, somos campeones y lo disfrutamos", así lo dicen los hinchas.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/MhTYmM992E — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

Más de las reacciones en Junior

José Enamorado, emocionado por el título

“Quiero dedicarle este triunfo, esta medalla, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela; que me están viendo desde casa y sé que están muy orgullosos de mí y de lo que he logrado con esta institución”, le dijo José David a los micrófonos de Win Sports.

Cabe recordar que fue la figura de la gran final, con tres goles (dos de la ida, uno en la vuelta). Su voz resuena y genera reacción, además de que hay un debate en redes sociales ¿Tiene lugar en Selección Colombia?

José Enamorado, la gran figura de Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2025-ll. Foto: Colprensa

Teófilo Gutiérrez también habló

También para Win Sports, el ídolo de Junior de Barranquilla dijo: “Estoy muy feliz porque era una presión tremenda; gracias al grupo, a todos los directivos, Barranquilla está feliz, este equipo se entregó con garra y corazón. Yo dije que íbamos a ser campeones mamando gallo, pero se cumplió”, dijo Teófilo.