Suscribirse

Deportes

José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

El atacante se tomó los micrófonos y le dejó un mensaje al estratega de la Selección Colombia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
17 de diciembre de 2025, 3:09 a. m.
Mensaje de José Enamorado, a Néstor Lorenzo, tras coronarse campeón con Junior.
Mensaje de José Enamorado, a Néstor Lorenzo, tras coronarse campeón con Junior. | Foto: Izq: Getty Images / Der: Transmisión Win Sports.

José David Enamorado: 26 años, atacante y héroe de la estrella 11 de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025-ll. El tiburón le ganó al Tolima con global de 4-0, y tres de esos goles fueron por parte del joven jugador.

En la ida, disputada en Barranquilla, hizo dos anotaciones. La vuelta, en Ibagué, lo vio marcar el único tanto del encuentro. ¿Está para Selección Colombia? El debate se abrió tanto que hasta él mismo le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo.

José Enamorado a Néstor Lorenzo: “Quedó más que demostrado”

Enamorado habló con Win Sports luego de la final de vuelta en la Liga BetPlay 2025-ll. Fue este martes, 12 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Al atacante le preguntaron si quisiera decirle algo a Néstor Lorenzo para que lo llame a Selección, pues el estratega argentino estaba en Ibagué viendo la final. Enamorado, con humildad pero carácter, no dudó en responder.

“Yo creo que quedó más que todo demostrado, o sea... yo vengo haciendo un trabajo humildemente bien, lo he mostrado dentro del terreno de juego, le he aportado a mis compañeros, y hoy solo tengo palabras de agradecimiento para Dios”, arrancó diciendo al respecto.

Y añadió: “Resalto mucho la humildad que tuvo este equipo en cuadrangulares, en la final. Nunca nos dimos por vencidos porque cuando nadie daba un peso por nosotros, nosotros día a día trabajamos fuertemente y siempre dimos la cara en todos los partidos importantes. Siempre demostramos para qué estábamos”.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre convocar a José Enamorado a Selección Colombia?

Horas antes de la final de vuelta, en charla con Balón Dividido de ESPN, Néstor Lorenzo dijo: “Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza y lo llamamos y está siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”.

Néstor Lorenzo hablando de las posibles sedes para la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Néstor Lorenzo le abre la puerta a Enamorado, y a los demás jugadores, a la Selección Colombia. | Foto: Balón Dividido ESPN.

José Enamorado no pudo contener las lágrimas

Y es que la gran figura de la final, en la Liga BetPlay 2025-ll, es un joven atacante de 26 años que pinta como joya y con un futuro brillante. ¿Le llegarán ofertas del exterior? Esa es la gran incógnita.

En el mismo diálogo con Win, José David soltó: “Darle la honra a Dios, que fue él el que nos trajo acá. Se me dio ganar otra final con el equipo de mis amores, yo creo que eso no tiene precio”.

José David Enamorado el día que anotó doblete a Tolima, con Junior, en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll.
José David Enamorado la estrella de Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - API.

Y agregó: “Quiero dedicarle este triunfo, esta medalla, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela; que me están viendo desde casa y sé que están muy orgullosos de mi y de lo que he logrado con esta institución”. Ahí, se quebró de la emoción.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué es y por qué es tan grave el paro armado que el ELN realiza en varios puntos del país?

2. José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

3. Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

4. Caso Matthew Perry: imponen prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina al actor

5. Se anuncia el retiro de un grande del boxeo mundial: el tercero mejor del siglo no seguirá compitiendo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

jose enamoradoJunior de BarranquillaLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.