José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

José David Enamorado: 26 años, atacante y héroe de la estrella 11 de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025-ll. El tiburón le ganó al Tolima con global de 4-0, y tres de esos goles fueron por parte del joven jugador.

En la ida, disputada en Barranquilla, hizo dos anotaciones. La vuelta, en Ibagué, lo vio marcar el único tanto del encuentro. ¿Está para Selección Colombia? El debate se abrió tanto que hasta él mismo le mandó un mensaje a Néstor Lorenzo.

José Enamorado a Néstor Lorenzo: “Quedó más que demostrado”

Enamorado habló con Win Sports luego de la final de vuelta en la Liga BetPlay 2025-ll. Fue este martes, 12 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Al atacante le preguntaron si quisiera decirle algo a Néstor Lorenzo para que lo llame a Selección, pues el estratega argentino estaba en Ibagué viendo la final. Enamorado, con humildad pero carácter, no dudó en responder.

“Yo creo que quedó más que todo demostrado, o sea... yo vengo haciendo un trabajo humildemente bien, lo he mostrado dentro del terreno de juego, le he aportado a mis compañeros, y hoy solo tengo palabras de agradecimiento para Dios”, arrancó diciendo al respecto.

Y añadió: “Resalto mucho la humildad que tuvo este equipo en cuadrangulares, en la final. Nunca nos dimos por vencidos porque cuando nadie daba un peso por nosotros, nosotros día a día trabajamos fuertemente y siempre dimos la cara en todos los partidos importantes. Siempre demostramos para qué estábamos”.

🏆⚽ “Vivir otra final con el equipo de mis amores, no tiene precio. Dedicarle este triunfo a mi familia. Que viva Junior y vamos arriba” José Enamorado, jugador de Junior.#LAFINALxWIN#JuniorCampeón pic.twitter.com/3zeR0c4oXk — Win Sports (@WinSportsTV) December 17, 2025

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre convocar a José Enamorado a Selección Colombia?

Horas antes de la final de vuelta, en charla con Balón Dividido de ESPN, Néstor Lorenzo dijo: “Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza y lo llamamos y está siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”.

Néstor Lorenzo le abre la puerta a Enamorado, y a los demás jugadores, a la Selección Colombia. | Foto: Balón Dividido ESPN.

José Enamorado no pudo contener las lágrimas

Y es que la gran figura de la final, en la Liga BetPlay 2025-ll, es un joven atacante de 26 años que pinta como joya y con un futuro brillante. ¿Le llegarán ofertas del exterior? Esa es la gran incógnita.

En el mismo diálogo con Win, José David soltó: “Darle la honra a Dios, que fue él el que nos trajo acá. Se me dio ganar otra final con el equipo de mis amores, yo creo que eso no tiene precio”.

José David Enamorado la estrella de Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - API.