Suscribirse

Deportes

🔴 Tolima vs. Junior - EN VIVO, hoy: siga en directo la gran final que define al campeón de la Liga BetPlay

En el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se juega el partido de vuelta entre pijaos y tiburones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 3:28 p. m.
Tolima y Junior definen el segundo campeón del año en la liga colombiana.
Tolima y Junior definen el segundo campeón del año en la liga colombiana. | Foto: Colprensa

Actualizaciones

Posible alineación de Junior

El conjunto tiburón saldría con: Mauro Silvera; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Jesús Rivas y Guillermo Paiva.

Lista de convocados del Deportes Tolima

Estos son los jugadores disponibles para disputar la final en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs. Junior?

La gran final de la liga colombiana está programada para iniciar a las 7:30 de la noche. La transmisión correrá por cuenta de Win Sports + y Win Play.

Así llegan Deportes Tolima y Junior

Con un marcador global de 3-0 en contra, Deportes Tolima recibe al Junior de Barranquilla en la final (vuelta) de la Liga BetPlay 2025-II.

A pesar de la goleada en el partido de ida, la afición del conjunto pijao sigue ilusionada con bordar su cuarta estrella y dañarle la fiesta al rival.

“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Junior es un gran equipo, tiene buenos jugadores, merece estar en la final, pero también lo merecemos nosotros”, declaró el técnico Lucas González.

Contexto: Arremeten contra Teófilo Gutiérrez; presidente de Tolima le tira con todo

Tolima necesita marcar tres goles como mínimo para forzar la tanda de los penales, mientras que a Junior le basta con un empate o incluso una derrota por dos tantos para coronarse campeón.

En ese orden de ideas, se anticipa un duelo en el que los locales salgan a arrollar y el cuadro rojiblanco sea sólido en defensa, buscando cualquier posibilidad en el contragolpe.

“Tenemos un plantel muy experimentado. Los mensajes entre ellos son justamente para cuidarnos del entorno. Hay que disfrutarlo, sí, pero falta un partido y no es fácil de jugar. Pocas veces estás tres goles arriba desde los primeros minutos”, aseguró Alfredo Arias, DT de Junior.

Noticias relacionadas

Deportes TolimaJunior de Barranquillaen vivoFinal Liga BetPlayLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.