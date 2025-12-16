Deportes
🔴 Tolima vs. Junior - EN VIVO, hoy: siga en directo la gran final que define al campeón de la Liga BetPlay
En el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se juega el partido de vuelta entre pijaos y tiburones.
Actualizaciones
11:30 a. m.:
Posible alineación de Junior
11:07 a.m.:
Lista de convocados del Deportes Tolima
10:15 a.m.:
¿A qué hora juega Deportes Tolima vs. Junior?
Posible alineación de Junior
El conjunto tiburón saldría con: Mauro Silvera; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Jesús Rivas y Guillermo Paiva.
Lista de convocados del Deportes Tolima
Estos son los jugadores disponibles para disputar la final en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
#ConvocadosDT 📋 Nuestra convocatoria para la GRAN FINAL de @LigaBetPlayD frente a @JuniorClubSA— Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 16, 2025
Es en TERRITORIO SAGRADO 🏟️🔥🏹
TODOS JUNTOS TRIBU❤️🔥 pic.twitter.com/dgakLF7aWp
¿A qué hora juega Deportes Tolima vs. Junior?
La gran final de la liga colombiana está programada para iniciar a las 7:30 de la noche. La transmisión correrá por cuenta de Win Sports + y Win Play.
¿𝗤𝘂𝗶𝗲́𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲𝗼́𝗻? 🏆— DIMAYOR (@Dimayor) December 16, 2025
Hoy a las 7:30 pm, @cdtolima 🟤🟡 y @JuniorClubSA 🦈 jugarán el partido de Vuelta de la Final de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025
¡Los esperamos! 🙌#LoDamosTodo pic.twitter.com/ExGLxmt3ry
Así llegan Deportes Tolima y Junior
Con un marcador global de 3-0 en contra, Deportes Tolima recibe al Junior de Barranquilla en la final (vuelta) de la Liga BetPlay 2025-II.
A pesar de la goleada en el partido de ida, la afición del conjunto pijao sigue ilusionada con bordar su cuarta estrella y dañarle la fiesta al rival.
“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Junior es un gran equipo, tiene buenos jugadores, merece estar en la final, pero también lo merecemos nosotros”, declaró el técnico Lucas González.
Tolima necesita marcar tres goles como mínimo para forzar la tanda de los penales, mientras que a Junior le basta con un empate o incluso una derrota por dos tantos para coronarse campeón.
En ese orden de ideas, se anticipa un duelo en el que los locales salgan a arrollar y el cuadro rojiblanco sea sólido en defensa, buscando cualquier posibilidad en el contragolpe.
“Tenemos un plantel muy experimentado. Los mensajes entre ellos son justamente para cuidarnos del entorno. Hay que disfrutarlo, sí, pero falta un partido y no es fácil de jugar. Pocas veces estás tres goles arriba desde los primeros minutos”, aseguró Alfredo Arias, DT de Junior.