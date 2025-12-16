11:30 a. m.:

Posible alineación de Junior

El conjunto tiburón saldría con: Mauro Silvera; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis; José Enamorado, Yimmi Chará, Jesús Rivas y Guillermo Paiva.

11:07 a.m.:

Lista de convocados del Deportes Tolima

Estos son los jugadores disponibles para disputar la final en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

#ConvocadosDT 📋 Nuestra convocatoria para la GRAN FINAL de @LigaBetPlayD frente a @JuniorClubSA



Es en TERRITORIO SAGRADO 🏟️🔥🏹



TODOS JUNTOS TRIBU❤️‍🔥

10:15 a.m.:

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs. Junior?

La gran final de la liga colombiana está programada para iniciar a las 7:30 de la noche. La transmisión correrá por cuenta de Win Sports + y Win Play.

Así llegan Deportes Tolima y Junior

Con un marcador global de 3-0 en contra, Deportes Tolima recibe al Junior de Barranquilla en la final (vuelta) de la Liga BetPlay 2025-II.

A pesar de la goleada en el partido de ida, la afición del conjunto pijao sigue ilusionada con bordar su cuarta estrella y dañarle la fiesta al rival.

“El mensaje ha sido claro: es difícil, pero no imposible. Junior es un gran equipo, tiene buenos jugadores, merece estar en la final, pero también lo merecemos nosotros”, declaró el técnico Lucas González.

Tolima necesita marcar tres goles como mínimo para forzar la tanda de los penales, mientras que a Junior le basta con un empate o incluso una derrota por dos tantos para coronarse campeón.

En ese orden de ideas, se anticipa un duelo en el que los locales salgan a arrollar y el cuadro rojiblanco sea sólido en defensa, buscando cualquier posibilidad en el contragolpe.