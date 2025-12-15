Suscribirse

Barranquilla

Tolima vs. Junior por la final de la Liga BetPlay; las nuevas medidas de seguridad que se llevarán a cabo en Barranquilla

Desde la Policía y la Alcaldía tienen dispuesto todo un operativo de seguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

15 de diciembre de 2025, 10:28 p. m.
Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En Barranquilla ya todo está listo para el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Junior. Desde la Policía y la Alcaldía tienen todo un dispositivo listo para evitar cualquier hecho que lamentar en los diferentes puntos de la ciudad. El compromiso deportivo será este martes, 16 de diciembre, en la ciudad de Ibagué.

Por su parte, Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, explicó que todo ha sido coordinado con la Policía y otras autoridades locales con el fin de poder atender cualquier requerimiento que se llegue a registrar.

“Tenemos como factor de atención el partido de la final que se desarrollará a partir de las 7:30 de la noche en Ibagué. Aunque Junior juega por fuera, esto nos trae una gran responsabilidad por los puntos donde la comunidad se reúne para ver el partido”, señaló.

Contexto: Inteligencia artificial dice que habrá batacazo en la final Tolima vs. Junior, de Liga BetPlay: no todo estaría dicho

Turbay señaló que, gracias a la focalización de actores y fenómenos delincuenciales, buscan seguir disminuyendo los actos que afectan la seguridad ciudadana.

“Esperamos que, con el comportamiento que se ha venido teniendo, con los operativos y la priorización que ha hecho nuestra Policía, podamos cerrar con datos positivos en estos delitos de alto impacto”, sostuvo.

-
Los operativos se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad de Barranquilla. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Al mismo tiempo, dio a conocer que seguirán con los recorridos por las diferentes localidades donde se han venido presentando los delitos como hurto y homicidio.

Estas caravanas se realizan en los lugares donde la misma comunidad viene referenciando situaciones de riña y conflictividad. Vamos de la mano con nuestra Policía y con diferentes secretarías de la Alcaldía para tomar el control de esas situaciones”, explicó.

Además, el funcionario confirmó que este martes sobre las 4:00 de la tarde realizarán una reunión para revisar el plan operativo y definir el despliegue de los hombres y mujeres de la Policía y el Distrito.

“A partir de las 5:00 de la tarde estaremos instalados en el Puesto de Mando Unificado, con todas las autoridades que hacemos parte del desarrollo de este importante evento, para hacer seguimiento permanente a las zonas priorizadas por localidades y distritos de Policía”, precisó.

Contexto: Bandas criminales se enfrentan a bala en Barranquilla: dos muertos y dos heridos

Desde la Policía y la Alcaldía de Barranquilla hicieron un llamado a la ciudadanía para vivir la final del fútbol colombiano en calma y así evitar alteraciones del orden público.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. INS confirmó llegada de los virus A(H1N1) y A(H3N2) a Colombia: estas son los cuidados que debe tener en cuenta

2. TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

3. “Hoy pienso subir el salario mínimo”: Gustavo Petro sorprendió con declaración en pleno evento público

4. La tabla en Premier League tras memorable resultado de ocho goles entre Manchester United y Bournemouth

5. Luis Fernando Velasco dijo que Laura Sarabia, por orden de Petro, le pidió nombrar a Olmedo López en la UNGRD

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoJunior BarranquillaTolimaIbagué

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.