Tolima vs. Junior por la final de la Liga BetPlay; las nuevas medidas de seguridad que se llevarán a cabo en Barranquilla

En Barranquilla ya todo está listo para el partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay entre Deportes Tolima y Junior. Desde la Policía y la Alcaldía tienen todo un dispositivo listo para evitar cualquier hecho que lamentar en los diferentes puntos de la ciudad. El compromiso deportivo será este martes, 16 de diciembre, en la ciudad de Ibagué.

Por su parte, Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, explicó que todo ha sido coordinado con la Policía y otras autoridades locales con el fin de poder atender cualquier requerimiento que se llegue a registrar.

“Tenemos como factor de atención el partido de la final que se desarrollará a partir de las 7:30 de la noche en Ibagué. Aunque Junior juega por fuera, esto nos trae una gran responsabilidad por los puntos donde la comunidad se reúne para ver el partido”, señaló.

Turbay señaló que, gracias a la focalización de actores y fenómenos delincuenciales, buscan seguir disminuyendo los actos que afectan la seguridad ciudadana.

“Esperamos que, con el comportamiento que se ha venido teniendo, con los operativos y la priorización que ha hecho nuestra Policía, podamos cerrar con datos positivos en estos delitos de alto impacto”, sostuvo.

Los operativos se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad de Barranquilla. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Al mismo tiempo, dio a conocer que seguirán con los recorridos por las diferentes localidades donde se han venido presentando los delitos como hurto y homicidio.

“Estas caravanas se realizan en los lugares donde la misma comunidad viene referenciando situaciones de riña y conflictividad. Vamos de la mano con nuestra Policía y con diferentes secretarías de la Alcaldía para tomar el control de esas situaciones”, explicó.

Además, el funcionario confirmó que este martes sobre las 4:00 de la tarde realizarán una reunión para revisar el plan operativo y definir el despliegue de los hombres y mujeres de la Policía y el Distrito.

“A partir de las 5:00 de la tarde estaremos instalados en el Puesto de Mando Unificado, con todas las autoridades que hacemos parte del desarrollo de este importante evento, para hacer seguimiento permanente a las zonas priorizadas por localidades y distritos de Policía”, precisó.