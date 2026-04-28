Varios barrios de Barranquilla están sin servicio de energía por un “evento técnico”: esto dice Air-e

Varios sectores del norte de Barranquilla y Villa Campestre, en Puerto Colombia, Atlántico, no cuentan con servicio de energía eléctrica desde las 5:35 de la mañana de este martes, 28 de abril, por cuenta de un “evento técnico” que ocurrió en la subestación Nueva Barranquilla.

Silvia Gette vuelve a asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe tras orden judicial

“A las 5:35 a. m. de este martes 28 de abril, se presentó un evento que ocasionó la desconexión de uno de los transformadores de alta potencia de la subestación Nueva Barranquilla. Nuestro equipo técnico se encuentra realizando las revisiones correspondientes para identificar la causa y restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Agradecemos la comprensión de la comunidad mientras avanzamos en la atención de esta situación”, explicó ISA Energía.

Entretanto, la empresa Air-e, encargada de comercializar la energía en el Atlántico, señaló que serán intervenidos equipos del circuito Terranova, entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana.

Barranquilla estrena buses “inteligentes”: así es la tecnología que cambia el transporte urbano

Durante las maniobras estarán sin suministro de energía en Soledad los barrios: Las Moras, Las Moras 4.ª Etapa, Las Moras de Occidente, Las Moras Norte, Altos de Sevilla, Los Loteros, Ciudad Camelot, Las Acacias, Estación de Transmetro Soledad; calle 63 con la carrera 15G (Estadio); calle 64 con la carrera 15G (Estadio); calle 63 hasta la calle 67C, desde la carrera 22D hasta la carrera 23B (urbanización Las Moras) y sector comprendido desde la calle 56B hasta la calle 59, desde la carrera 34E hasta la carrera 37 (urbanización Las Gaviotas).

Trabajadores de Air-e. Foto: Air-e / API

Mientras tanto, entre las 10:15 de la mañana y las 12:15 del mediodía, se suspenderá el suministro de energía en los siguientes barrios de Soledad: Los Robles, Los Robles I, Almendros Etapas 1, 8 y 9, Villa Estadio, Villa Estadio II, Jardín Villa Estadio; calle 49 Sur hasta la calle 74 desde Avenida Circunvalar hasta la carrera 4 Sur (Siete de Abril); calle 45D hasta la calle 46C desde la Avenida Circunvalar hasta la carrera 18 Sur; calle 55 desde la carrera 29 hasta la carrera 34B (urbanización Las Gaviotas).