“Falta finalizar el proceso de empalme”: Jorge Senior, exrector de Universidad Autónoma del Caribe, tras el regreso de Silvia Gette

El exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior, se pronunció este martes, 28 de abril, por medio de su cuenta en la red social X, sobre la decisión judicial que lo saca de este cargo y reintegra después de 13 años a Silvia Gette Ponce como su rectora.

Silvia Gette vuelve a asumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe tras orden judicial

“A continuación, falta finalizar el proceso de empalme para culminar exitosamente la transición a una nueva administración acorde al mandato judicial. Es procedente una mesa de transición en el día de hoy que garantice el funcionamiento fluido de la institución”, dijo Senior.

Asimismo, Senior sostuvo que acatan las decisiones judiciales en medio de este proceso que ha generado tanta polémica.

“Acaba de finalizar reunión con los miembros del Consejo Superior. La decisión, como se esperaba, es acatar los fallos judiciales. Agradezco a todos sus prestigiosos miembros que durante casi dos años me acompañaron al frente de la @UAutonoma“, agregó.

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Luego de conocerse el fallo de un juzgado en Barranquilla, Silvia Gette Ponce llegó hasta las instalaciones de la Universidad Autónoma del Caribe, desde donde se pronunció anunciando que trabajará para recuperar la calidad y el nivel de la institución.

“Es mucha emoción estar en este momento en esta gran casa. Trece años esperando este momento. Con la ayuda de empleados, sindicatos, estudiantes, tenemos que sacar adelante la universidad y lograr lo que fuimos en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Acabo de llegar, no sé cómo está la universidad. Lo primero será sentarnos, hablar, presentarnos y enterarme de lo que hay“, dijo Gette.

De igual manera, sostuvo: “Tenemos que poner el hombro y levantar la universidad. Si la universidad está bien, sus títulos tendrán valor; si se cae, nos afecta a todos“.

Universidad Autónoma del Caribe. Foto: Universidad Autónoma del Caribe

Su abogada Bianith Bohórquez dijo que con esta decisión quedaron sin efectos las medidas que tomaron en el año 2013, cuando la apartaron del cargo por el autopréstamo y fue condenada por estos hechos.

“Con la decisión del restablecimiento se suspenden los efectos producidos a partir del 20 de mayo de 2013. Es decir, que este restablecimiento obedece única y exclusivamente a esa suspensión. Por lo tanto, todos los actos administrativos derivados del Consejo Directivo en fecha del 20 de mayo en adelante quedan suspendidos”, detalló.