Colombia y el balompié nacional tendrá un nuevo campeón al término del 2025. Luchan por la corona Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, con la ventaja de la ida que se llevaron los rojiblancos por 3-0.

Dicho primer partido de la llave fue un juego sorpresivo desde todo punto de vista. El ambiente generado en la previa y primer tiempo con goleada para los locales, hizo que fuese tendencia el partido el pasado viernes.

Final de Liga BetPlay entre Junior y Tolima | Foto: Colprensa

Este martes se dará la vuelta, en casa de los tolimenses, que se aferran a un verdadero milagro para revertir la llave donde pierden por amplio marcador.

Los análisis previos no son los más favorables, aunque la Inteligencia Artificial se inclina por lo que sería un verdadero batacazo en el estadio Manuel Murillo Toro.

Para dicho sistema, la épica del Tolima es viable. Un empate se daría en los 90 minutos y todo se alargaría hasta los penales, donde la suerte acompañaría al conjunto pijao.

ChatGPT fue el primero al que se le consultó. Esta herramienta aseveró: “Tolima será campeón de la Liga BetPlay, pese al 3-0 de Junior en la ida".

De acuerdo a lo dicho por estos, el cuadro vinotinto le devolvería la dosis a sus rivales y les ganaría por el mismo marcador: “Tolima gana 3-0 en el Manuel Murillo Toro, iguala la serie 3-3 en el global y fuerza definición".

Para más tensión a lo que sucedería, ChatGPT apunta a que “Tolima define el título en los penales, con su arquero como héroe”.

Lucas González y Deportes Tolima en busca de la épica ante Junior. | Foto: Colprensa

Muy lejos de eso dicho por la primera IA, no está lo vaticinado por Gemini, de Google. Estos hablan de un empate global, luego de que Tolima pase de largo, pero le anoten un tanto en casa.

Sobre cómo sucedería todo a lo largo de los segundos 90 minutos, sería así: “Resultado Final: Tolima 4-1 Junior (Global 4-4). La serie se va a penales”.

Ya en lo que concierne a los cobros desde los once pasos, quien aparecería como el gran héroe es el portero de los tolimenses. Este lograría retener par disparos y le daría una mano gigante a los suyos para bordar la cuarta estrella en el escudo.

“El arquero de Tolima, Neto Volpi, se convierte en el héroe de la noche atajando dos disparos del Junior, que venía con toda la confianza de la ida. La remontada se consuma desde los doce pasos", afirman.

“¡Deportes Tolima gana la serie de penales y se corona Campeón de la Liga BetPlay!“, es como termina el pronóstico de Gemini.

Presidente del Tolima palpita la vuelta

“Nos vamos a jugar la vida por el honor”, fue la gran consigna que dejó el presidente, César Camargo, en una entrevista reciente con Win Sports.

🏆⚽ "Nos vamos a jugar la vida por el honor", César Camargo, presidente de Deportes Tolima.#DespiertaWIN pic.twitter.com/Xc71dbz9ak — Win Sports (@WinSportsTV) December 15, 2025

Si bien todo parecer estar cuesta arriba para los tolimenses, en la vuelta creen ser capaces de revertir una llave que sería historia pura para su trayectoria en el FPC.