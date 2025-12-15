Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

A pesar de tener todo en contra por el resultado de la ida, Deportes Tolima buscará la remontada épica enfrentando al Junior de Barranquilla en la final de la Liga Betplay 2025-II.

Los primeros 90 minutos no pudieron ser peores para el conjunto pijao: perdieron 3-0 en el Metropolitano y sufrieron la expulsión de Sebastián Guzmán, que no podrá estar en el juego de vuelta.

Aún con ese panorama, dentro del camerino vinotinto confían en que el título es posible y lo intentarán este martes en el partido programado para las 7:30 de la noche.

Dicho duelo se podrá ver en vivo a través del canal Win Sports + y Win Play en dispositivos móviles.

🗣️ “No agachamos la cabeza, estamos firmes en que podemos disputarlo.” pic.twitter.com/BH7xSviNiZ — Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 15, 2025

La derrota en Barranquilla no ha pasado inadvertida para los hinchas del Tolima, que acudirán al Murillo Toro con cierta cuota de pesimismo.

Lucas González, técnico del conjunto pijao, pidió el acompañamiento masivo de la afición para darle la vuelta a un marcador adverso que nunca en la historia ha sido remontado en las finales del fútbol colombiano.

“A estos jugadores no los definen 45 minutos en donde encajamos nosotros tres goles. Fue un poco una pesadilla lo que vivimos en esos primeros 45 minutos. Seguramente los chicos lo sintieron también así. Fue difícil encontrar lo que normalmente hacemos, pero tendremos que evaluarlo y encontrar las respuestas en el fútbol”, dijo tras la debacle en el Metropolitano.

Para Lucas hay opciones reales de marcar tres goles en Ibagué y, por lo menos, forzar la tanda de penales.

“Tendremos que evaluar lo sucedido y encontrar alternativas. La final no ha terminado y quedan 90 minutos en los que todo es posible”, sentenció.

Deportes Tolima espera un estadio lleno este martes, pues vendió la boletería de la final acompañada con el abono para el próximo semestre en el que tendrán Copa Libertadores sea cual sea el resultado de la final.

“Si Junior marcó tres goles en 45 minutos, nosotros podemos hacer tres o más goles en 90 minutos”, agregó el técnico bogotano.

Lucas González en un entrenamiento del Tolima. | Foto: Oficial Deportes Tolima

Junior no se confía

Así como en el Deportes Tolima hay esperanza de remontar, por los lados del Junior de Barranquilla está la consigna de no confiarse a pesar de los tres goles de ventaja.

“Va a ser un partido típico, un partido más, una final. Vamos a ir con carácter y con personalidad, como siempre lo hemos hecho; y con fútbol, siempre respetando al rival”, apuntó Teófilo Gutiérrez, líder del camerino.

Alfredo Arias coincidió en que deben tener todos los cuidados para evitar una remontada del Tolima. “Es un gran paso, pero nos falta el paso decisivo en la cancha de ellos. Con respeto por el rival, sin hablar de más, mantendremos esa tónica nosotros“, completó

A qué hora y qué canal pasa Tolima vs. Junior