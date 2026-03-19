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La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras Medellín vs. Junior y la victoria del Tolima

Avanza la fecha 12 de la Liga Betplay. Medellín enfrentó al Junior en el Atanasio Girardot.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

19 de marzo de 2026, 10:46 p. m.
Jugadores del Medellín celebran / Juan Pablo Torres, jugador del Tolima
Jugadores del Medellín celebran / Juan Pablo Torres, jugador del Tolima Foto: Fotos: Colprensa

Se juega la fecha 12 de la Liga Betplay y hubo un partidazo con aire de clásico en el fútbol colombiano, pero manchado por la violencia. Independiente Medellín fue local en el Atanasio Girardot ante el Junior de Barranquilla, en el juego más atractivo del día en Colombia. Antes, Deportes Tolima tuvo que verse las caras con Fortaleza en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

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El primer turno del día lo tuvo Alianza FC contra Jaguares de Córdoba en Valledupar. Un gol de Yilson Rosales al minuto 9 fue suficiente para que el local sume tres puntos claves en sus intenciones de escalar en la tabla.

Luego, le tocó al Deportes Tolima, que le ganó al Fortaleza ante su público. El intratable Juan Pablo Torres abrió el marcador al minuto 33 y ya iba definiendo el juego para el Pijao. Ya sobre el 53′, Luis Sandoval se hizo cargo y alargó el marcador para el 2-0 definitivo, que le permite subir varias posiciones y seguir instalado en el grupo de los ocho.

Junior vs. Medellín en el Atanasio Girardot.
Junior vs. Medellín en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa

Ya en el partido de fondo y en pleno sorteo de Copa Libertadores y que involucraba a los dos equipos, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla midieron fuerzas en el Atanasio Girardot. Por si fuera poco, el partido tuvo que detenerse varios minutos sobre el final por disturbios en la tribuna.

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Victoria del Medellín ante el Junior

Pasados unos 15 minutos, aproximadamente, el árbitro Andrés Rojas volvió al césped del Atanasio Girardot y dialogó con un oficial de la Policía sobre lo sucedido en el escenario deportivo, y cuando vio las garantías pudo reanudar el compromiso.

Algunos hinchas invadieron el terreno de juego.
Algunos hinchas invadieron el terreno de juego. Foto: Captura de pantalla

Hubo algunos disturbios entre hinchas de Junior e Independiente Medellín. Se le vio a jugadores del DIM tratando de calmar a las personas. Los futbolistas del club barranquillero se fueron de inmediato a los camerinos.

Al momento de la reanudación, Medellín pudo concretar la victoria gracias al gol de Alexis Serna apenas a los cinco minutos de comenzar el juego y luego Francisco Chaverra aumentó el marcador para dejar el 2-0 final, que le cae como un bálsamo para escalar en la tabla de posiciones.

Tabla de la Liga Betplay.
Tabla de la Liga Betplay. Foto: Google

En otros resultados, Deportivo Cali empató en Palmaseca ante Santa Fe con gol de Julián Quiñones y Atlético Bucaramanga repitió el marcador, 1-1, ante el Once Caldas en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander.

En el juego más llamativo de la fecha, Millonarios se impuso 3-0 ante Atlético Nacional en El Campín.