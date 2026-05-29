Copa Sudamericana: así quedó el camino Santa Fe y Medellín; uno iría vs. River en octavos

Deportes Tolima, Independiente Santa Fe y Medellín son los representantes de Colombia que quedaron vigentes en torneos Conmebol como Copa Libertadores y Sudamericana.

Lucas González condujo a los suyos a los octavos de final del máximo certamen, llevándose el reconocimiento de ser el único cafetero en pasar a la siguiente ronda. Tras el sorteo de este viernes, 29 de mayo, se enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador.

Santa Fe vs. River Plate se daría

A la par del sorteo que se dio para los equipos que pasaron a octavos de Libertadores, también se dio el de los equipos que ‘descendieron’ desde dicha competición a Sudamericana tras quedar terceros de sus grupos.

Independiente Santa Fe y Medellín supieron cómo quedó su camino en busca de la final que está prevista a jugarse en Barranquilla el 21 de noviembre próximo.

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Cruces de playoffs en Copa Sudamericana:

Boca Juniors (ARG)/O’Higgins (CHI) - Recoleta (PAR)

Bolívar (BOL)/Gremio (BRA) - Sao Paulo (BRA)

Caracas (VEN)/Independiente Santa Fe (COL) - River Plate (ARG)

Independiente Medellín (COL)/Vasco da Gama (BRA) - Olimpia (PAR)

Sporting Cristal (PER)/Red Bull Bragantino (BRA) - Atlético Mineiro (BRA)

Universidad Central (VEN)/Santos (BRA) - Macará (ECU)

Nacional (URU)/Tigre (ARG) - Montevideo City Torque (URU)

Lanús (ARG)/Cienciano (PER) - Botafogo (BRA)

En cuanto al rojo capitalino, estos podrían cruzarse con River Plate en octavos de final. De vencer a Caracas FC, los capitalinos seguirían en busca de alcanzar nuevamente el trofeo internacional que ya ganaron en 2015.

Por su parte, DIM irá con Vasco Da Gama de Brasil que cuenta con los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas. El último ya ‘calentó’ del duelo poniendo en su cuenta personal de Instagram “agárrate”.

¿Superclásico de Argentina cuartos?

Un Boca Juniors vs. River Plate, a la vista. El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó en el aire este viernes un posible choque entre los colosos argentinos en las semifinales.

Tras fracasar en su intento de pasar a la ronda de los 16 mejores de la Copa Libertadores, el Xeneize se tuvo que consolar con disputar como tercero la repesca hacia los octavos de la Sudamericana.

El equipo que dirige Claudio Úbeda, campeón del torneo en 2004 y 2005, buscará el pase a octavos ante el O’Higgins en las llaves de playoffs a partidos de ida y vuelta que se disputarán en las últimas dos semanas de julio, justo después de la final del Mundial de Norteamérica 2026.

Boca Juniors 'descendió' a la Copa Sudamericana. En Libertadores fracasó Foto: Getty Images

De vencer a los chilenos, que pasaron como segundos del Grupo C de la Sudamericana, el popular club azul y oro enfrentará al debutante Recoleta de Paraguay en octavos, con la posibilidad de avanzar en un camino que podría cruzarlo con River, su eterno rival.

Los Millonarios, otro de los favoritos al título, lideraron invictos el Grupo H y están sembrados en la ronda de los 16 mejores junto a los otros siete líderes zonales de la fase de grupos de la Sudamericana.

Su rival en esa instancia saldrá del vencedor entre el Caracas FC e Independiente Santa Fe de Colombia, según el sorteo realizado este viernes en Luque, Paraguay, donde está ubicada la sede de la Conmebol.

*Con información de AFP.