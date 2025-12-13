Carlos Antonio Vélez se regó tras la goleada de Junior a Tolima: esto dijo sobre Enamorado

Con un José Enamorado de otro planeta, Junior de Barranquilla goleó al Deportes Tolima en el partido de ida (3-0) y acaricia el título de la Liga Betplay 2025-II.

Alfredo Arias le ganó el pulso a Lucas González en el primer tiempo, desnudando todas las debilidades defensivas del conjunto pijao.

Este resultado parece ser lapidario para la final, sin embargo, todavía falta el partido de vuelta que se disputará el próximo martes en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Tolima tendrá que hacer un partido casi perfecto ante su gente para darle vuelta a la serie y soñar con la cuarta estrella, que se ve más lejos que nunca en el horizonte del elenco vinotinto.

Junior de Barranquilla celebrando su triunfo en la ida de la final de la Liga Betplay | Foto: Colprensa

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista colombiano, estuvo atento a las acciones de la final desde el primer minuto e incluso criticó la demora en el inicio del encuentro por el uso de pólvora en las tribunas del Metropolitano.

“Solo aquí se permite que dos equipos que juegan una final tengan que esperar 10 minutos en la cancha, parados, mientras se dispersa el humo y luego parar el partido, después de 7 minutos, por lo mismo”, cuestionó. “Perdón pero eso no pasa en ninguna liga seria y menos a vista y paciencia de quienes no deben permitirlo”.

Luego vino la tormenta de goles del Junior, encabezado por una noche mágica de Enamorado.

“Cinco ataques, tres goles… Efectividad plena la de Junior. Contraataques letales de Enamorado y dos goles, el primero de gran factura. Cada vez que el local arma una excursión ofensiva llega con peligro. La solidez defensiva de los cuadrangulares no llegó con el Deportes Tolima al Metropolitano", agregó.

En la parte complementaria, el conjunto visitante apretó las tuercas en defensa y lució más sólido aún con la expulsión de Sebastián Guzmán. No obstante, el resultado ya era una goleada en contra.

“Aparte de todo la inexperiencia del Tolima, por no decir la de su DT, fue evidente”, apuntó Carlos Antonio. “No salieron a jugar ‘el partido largo’. Después del 1 a 0 en contra había que tramitar todo. Mantener el arco seguro y salir a buscar la igualdad era lo ideal pero por hacer lo segundo obviaron lo primero y el Junior en dos minutos le marcó dos goles jugando a la espalda y largo”.

Aparte de todo la inexperiencia del @cdtolima, por no decir la de su DT, fue evidente. No salieron a jugar “el partido largo”. Después del

1 a 0 en contra había q tramitar todo. Mantener el arco seguro y salir a buscar la igualdad era lo ideal pero por hacer lo segundo obviaron… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) December 13, 2025

Elogios a Enamorado

Vélez criticó el planteamiento de Lucas González y su respuesta a la tormenta de goles que le cayó en Barranquilla: “En el segundo tiempo el local esperó y le dio la iniciativa al visitante que no tuvo dientes para descontar. Y como si fuera poco cae en la trampa del ‘viejo zorro’ Guzmán y se quedan con diez”.