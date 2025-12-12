Junior de Barranquilla se hizo gigante en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-ll. Este viernes, 12 de diciembre, goleó por 3-0 a Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y tiene casi asegurada la estrella 11 de su historia.

La vuelta será el próximo martes, 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con Tolima como local. Junior tiene tres goles de ventaja, Tolima debe hacer una hazaña histórica y, si no, será su cuarta final perdida en liga de manera consecutiva (2021-ll, 2022-l y 2024).

El golazo de José Enamorado con sonido ambiente

José Enamorado, el atacante de 26 años al servicio de Junior de Barranquilla, hizo uno de los goles más espectaculares del semestre; no solo por la estética, sino por la importancia del mismo.

Abrió el marcador en la final de la Liga BetPlay 2025-ll. Fue a los 5′, Enamorado corrió al espacio tras un magistral pase desde la mitad del campo. Se sacó de manera formidable a la defensa del Tolima, con un enganche de lujo, y definió al ángulo del portero Volpi. Era el 1-0.

Y si con la transmisión oficial del evento ya era emocionante, la web oficial de Dimayor posteó un video en su cuenta de Instagram donde se ve la obra maestra con sonido ambiente. Los hinchas gritaron con locura el tanto y el Metropolitano de Barranquilla se vino abajo.

Luego de la anotación, José Enamorado corrió a donde estaban los hinchas de Junior para celebrar con locura desbordada. Desde ahí se preveía la fiesta que después acabó siendo, con una goleada a favor en el primer partido de la final.

Ya después, Bryan Castrillón y el propio José Enamorado fueron los encargados de colocar el 3-0 definitivo. Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron a los hinchas de Junior, envueltos en absoluta felicidad.

Primer mano a mano en la final de la Liga BetPlay 2025-ll fue para Junior de Barranquilla. | Foto: Colprensa.

Cátedra de Alfredo Arias a Lucas González

Fue un duelo de estrategas muy apegados a la táctica, a la disciplina, al juego en conjunto para ganar. González, del Tolima, venía teniendo a una de las defensas más sólidas de la temporada; pero Arias, de Junior, supo cómo destruir el trabajo de una semana en 45′.

Alfredo Arias, gran ganador en el primer mano a mano con Lucas González. | Foto: David Jaramillo - Colprensa