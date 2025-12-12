Junior de Barranquilla dominó en el primer tiempo a Deportes Tolima y en la segunda parte estuvo cerca del cuarto y administró muy bien la ventaja para prácticamente confirmar una nueva estrella para su escudo. 45 minutos le bastaron al ‘Tiburón’ para sellar una avalancha histórica en el Metropolitano y ante su gente, que anhela un trofeo más y el cupo a la Copa Libertadores el año entrante. El club tolimense sufre más de la cuenta con el 3-0 en contra y ahora tendrá que remontar en Ibagué.

Una lluvia de emociones y goles en Barranquilla, comenzando por el gol muy temprano de José Enamorado, un espectacular remate al segundo palo imposible para el portero de Deportes Tolima. De esta manera, comenzó el dominio del local apenas a los cinco minutos y era el aviso para el terremoto antes de finalizar el primer tiempo.

Cuando Deportes Tolima intentaba reaccionar, Junior tuvo todo el panorama controlar con mucha cabeza fría y con en el furor de su gente un partido que estaba sentenciado. El local fue más inteligente con la posesión de pelota y aprovechó cada pérdida del visitante para armar contragolpes que fueron desgastando la línea defensiva.

Junior vs Tolima en Barranquilla. | Foto: Junior vs Tolima en Barranquilla.

De esta manera, se completó el triplete en menos de tres minutos para casi que coronar al nuevo campeón. Siguió Bryan Castrillón al minuto 36 tras una gran jugada colectiva y a contragolpe. El volante acortó la línea, encontró socios y lideró el feroz ataque para colocar el 2-0 parcial y casi que acabar las ilusiones de Deportes Tolima. De esta manera, el ‘Tiburón’ daba órdenes en la final.

Durante el segundo tiempo, Junior vio cerca el cuarto siempre con un peligroso Enamorado y un rival sin posibilidades en el frente de ataque para al menos descontar. Ingresó Teófilo Gutiérrez a la cancha y salió Guillermo Paiva para la ovación de todo el Metropolitano.

⚽🔥¡Los jugadores se reunieron en la mitad de la cancha del Metropolitano!#LAFINALxWIN pic.twitter.com/6KJ3XWhxoe — Win Sports (@WinSportsTV) December 13, 2025

De esta manera, Junior da un paso gigante rumbo a un nuevo título en la Liga Betplay. El 3-0 ya comienza a verse lejos para el Deportes Tolima, que tendrá que colocar lo mejor de su nómina y un desgaste extra para intentar empatar.