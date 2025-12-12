Suscribirse

El polémico árbitro que pitará la final de Atlético Nacional vs. Medellín: estuvo castigado

Un condimento más para la definición de la Copa BetPlay, que arrancará este sábado a las 5:00 de la tarde en el Atanasio Girardot.

Redacción Deportes
12 de diciembre de 2025, 12:48 p. m.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín disputarán la final de la Copa BetPlay.
Atlético Nacional recibe a Independiente Medellín en la final (ida) de la Copa BetPlay 2025. El partido será este sábado a las 5:00 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot con transmisión de Win Sports + para todo el país.

Esta es la segunda final paisa en la historia del fútbol colombiano. La primera fue en el año 2004, por liga, cuando el poderoso se impuso por 2-1 en el marcador global.

Para muchos, esta es la oportunidad para que Nacional tome revancha de aquel resultado y aumente su hegemonía en el clásico antioqueño.

Mientras tanto, Medellín quiere poner fin a su racha negativa en las finales y despedir el año con una alegría para sus hinchas ante el rival de patio.

Panorámica del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín
Jairo Mayorga, el árbitro de la final

La final de la Copa BetPlay está repleta de condimentos y uno de ellos es la designación de Jairo Mayorga como el árbitro central.

El silbato tolimense estuvo castigado en el mes de octubre por pitarle un polémico penal a Alfredo Morelos ante Boyacá Chicó en Tunja.

Ese día, Mayorga había acertado en la decisión inicial considerando que el delantero de Nacional se había tirado en el área buscando la infracción. No obstante, recibió un llamado desde el VAR por parte de Nicolás Gallo y terminó cambiando de parecer.

Después del partido, Morelos admitió que se había dejado caer para engañar al árbitro.

El futbolista cordobés fue sancionado con dos semanas de suspensión, mientras que Jairo Mayorga duró un par de fechas sin ser designado por la comisión arbitral.

Estos son los árbitros de Atlético Nacional vs. Medellín

Hinchas de Independiente Medellín se han manifestado en contra de la designación arbitral, pues consideran que ese error en Tunja debería ser suficiente para no contemplar a Mayorga como posibilidad en un partido que se le antoja exigente a los encargados de impartir justicia.

Lo cierto es que la decisión ya está tomada y los árbitros designados ya fueron notificados por la Federación Colombiana de Fútbol:

  • Árbitro: Jairo Mayorga - Tolima
  • Asistente #1: Cristian Aguirre - Caldas
  • Asistente #2: Roberto Padilla - Atlántico
  • Cuarto árbitro: Álvaro Meléndez - Magdalena
  • VAR: Luis Picón - Antioquia
  • AVAR: María Daza - Norte de Santander

¿Cuándo es la final (vuelta) de la Copa BetPlay?

El resultado de este partido todavía no decidirá al campeón. El partido de vuelta será el próximo miércoles 17 de diciembre con la localía en manos de Independiente Medellín.

Dicho compromiso se jugará a las 7:30 de la noche, nuevamente en el Estadio Atanasio Girardot.

El ganador de este partido no solo celebrará ante su eterno rival, sino que ganará una buena suma de dinero y asegurará el cupo a Copa Sudamericana aunque Medellín ya está clasificado a Libertadores.

