La novedad que dio el DT de Nacional para la final de Copa Betplay ante el Medellín: “Podemos contar con él”

El técnico Diego Arias dio una importante novedad de Atlético Nacional que lo motiva para la final de la Copa Betplay contra Independiente Medellín.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

12 de diciembre de 2025, 2:40 a. m.
Diego Arias charla con un juez de línea en el Atanasio Girardot.
Diego Arias charla con un juez de línea en el Atanasio Girardot. | Foto: Colprensa

Atlético Nacional ajusta detalles para enfrentar la final de la Copa Betplay. Luego de la dura eliminación en la Liga, el equipo verde se mentaliza en terminar el 2025 con al menos un trofeo y para ello deberá derrumbar al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Cabe recordar que los dos grandes de Antioquia se dan cita en esta final luego de cumplir con las seis fechas de los cuadrangulares, donde ningún equipo logró instalarse en la final y fue el Junior de Barranquilla el gran dominador del Grupo A. Ahora, queda jugar por la honra en la Copa Betplay.

La final ida de la Copa se jugará el próximo 13 de diciembre, siendo Atlético Nacional el local y la vuelta el 17 del mismo mes con la hinchada roja del DIM como anfitriona en el Atanasio Girardot de Medellín. El ganador de este trofeo tendría cupo a Copa Sudamericana 2026, pero el Medellín ya tiene presencia asegurada en la fase previa de la Libertadores por el acumulado en la reclasificación.

A Nacional y Medellín aún les falta verse por la final de Copa BetPlay 2025.
A Nacional y Medellín aún les falta verse por la final de Copa BetPlay 2025. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Esto quiere decir que el cupo a Sudamericana de la Copa Betplay pasa a reclasificación, donde Atlético Nacional está a la espera del resultado final de Junior vs. Deportes Tolima. Si el club tolimense es el campeón, el verdolaga irá a la fase previa de Copa Libertadores (por posición en la reclasificación), dejando los tres cupos de Copa Sudamericana, más el que llega de Copa Colombia, en los cuatro restantes de la ‘Recla’.

La gran novedad que dio Diego Arias sobre Atlético Nacional para la final de la Copa Betplay

Mientras que si Junior es el campeón, Tolima hará valer su posición en la reclasificación y va a la fase previa, dejando a Atlético Nacional en Copa Sudamericana más los tres restantes, que son América de Cali, Millonarios y Atlético Bucaramanga.

En rueda de prensa, Diego Arias dio un reporte muy positivo del jugador Andrés Sarmiento, quien cayó por lesión y se perdió gran parte de la actividad en los cuadrangulares semifinales. Esta baja se sintió mucho en el plantel verdolaga, que no tuvo el poder ofensivo suficiente para sacar al Junior de la final de Liga.

Andrés Sarmiento hace una jugada durante un partido ante Unión Magdalena.
Andrés Sarmiento hace una jugada durante un partido ante Unión Magdalena. | Foto: Colprensa

Diego Arias confesó que la recuperación de Sarmiento avanza satisfactoriamente e incluso, podría ser tenido en cuenta para la final ida contra el Independiente Medellín. Sin duda, sería la novedad más importante en el grupo de jugadores.

“Andrés hace unas semanas se reintegró con el equipo y comenzó los trabajos de readaptación. En este momento podemos contar con él para el partido. Hay otros jugadores en la posición que se han esforzado y lo han hecho bien. Elegiremos a los que sintamos que nos van a representar de la mejor manera. Confiamos en esas capacidades”, dijo Diego Arias en rueda de prensa.

