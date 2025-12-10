Revelan la fecha del sorteo de la Copa Sudamericana 2026: Bucaramanga, Millonarios y América, atentos

Millonarios, Atlético Bucaramanga y América de Cali lograron el cupo a la Copa Sudamericana vía reclasificación, luego de una regularidad durante el año 2025 que les permitió estar en los ocho primeros que alcanzan los tres cupos correspondientes. Sin títulos, pero con alto puntaje, alcanzaron a meterse en el torneo internacional para 2026.

América de Cali cerró su participación en cuadrangulares semifinales con un 3-2 en el Pascual Guerrero contra Atlético Nacional, que peleaba por un cupo a la final de la Liga Betplay. El club vallecaucano cierra su participación en el FPC con 85 puntos y en el Top 5 en la tabla de la reclasificación.

Otro clasificado es Millonarios, que durante los cuadrangulares solamente fue superado por Atlético Bucaramanga. El acumulado del año le permite al club ‘Embajador’ instalarse en uno de los cupos a la Copa Sudamericana 2026. Por otra parte, el club bumangués, tras el buen segundo semestre que hizo, le alcanza para clasificar al segundo torneo más importante de la Conmebol.

Tras América, Bucaramanga y Millonarios, solamente queda un cupo por conocer y será para Junior de Barranquilla o Atlético Nacional. Si Deportes Tolima es el campeón, mandará al club ‘Tiburón’ al mencionado torneo, dejando al gigante ‘Verdolaga’ en la fase previa de Copa Libertadores.

Fecha del sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Mientras que si Junior de Barranquilla es el campeón de la Liga Betplay, irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Tolima quedará en la fase previa y Atlético Nacional se ubicará con América, Millonarios y Bucaramanga en la Sudamericana.

La Conmebol en sus redes sociales anunció que el próximo 18 de diciembre se realizará el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana en Paraguay, donde los clubes colombianos conocerán cuál será el camino hasta la fase de grupos. El evento comenzará a las 10:00 am de Colombia y tendrá transmisión en Facebook y Youtube de la organización sudamericana.

El 18 de diciembre será el sorteo. | Foto: Oficial Conmebol.