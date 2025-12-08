Suscribirse

¿Qué necesita Atlético Nacional para ir a Copa Libertadores? Tabla de reclasificación

Con el fin de los cuadrangulares, el cuadro verde de Antioquia está a la expectativa de si va a no a la Libertadores 2026. Depende de lo que pase en la final.

Redacción Deportes
9 de diciembre de 2025, 2:53 a. m.
Este lunes, 8 de diciembre de 2025, se terminaron los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay. Los finalistas son Junior de Barranquilla (grupo A) y Deportes Tolima (grupo B) de cara a la estrella de Navidad. Pero, ¿cómo va la tabla de reclasificación?

Ya hay tres equipos en Colombia que aseguraron Copa Libertadores:

  • Independiente Santa Fe (campeón Liga 2025-l): fase de grupos.
  • Deportes Tolima (reclasificación o campeón): fase previa o fase de grupos - pendiente.
  • Deportivo Independiente Medellín (reclasificación): fase previa.

En los que no tienen tiquete está Atlético Nacional, pero el verde aún tiene una opción para ir a la Copa Libertadores 2026.

¿Qué necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026? Así va la reclasificación

Que Deportes Tolima sea campeón de la Liga BetPlay sobre Junior de Barranquilla. El pijao es líder inalcanzable en la tabla de reclasificación y si queda campeón de liga irá a fase de grupos de la Libertadores; es decir, liberaría un cupo en reclasificación que tomaría Nacional (tercero). Medellín es segundo.

  • Si Tolima es campeón de liga, Nacional va a fase previa de Copa Libertadores.
  • Si Junior es campeón de liga, Nacional va a fase previa de Copa Sudamericana.

Así las cosas, Nacional ya aseguró torneo Conmebol para 2026, ya sea mínimo Sudamericana. Sin embargo, es esperable que el verde pueda al menos entrar a fase previa de Libertadores por reclasificación.

Lista de equipos colombianos clasificados a torneos Conmebol 2026

  • Santa Fe: Libertadores
  • Tolima: Libertadores
  • Medellín: Libertadores
  • Nacional: Libertadores o Sudamericana
  • Junior: Libertadores o Sudamericana
  • América de Cali: Sudamericana
  • Bucaramanga: Sudamericana
  • Millonarios: Sudamericana

La expectativa está puesta en que los equipos del Fútbol Profesional Colombiano puedan hacer un buen papel en los torneos Conmebol de 2026. La última vez que un equipo del país ganó copa internacional en Sudamérica fue Atlético Nacional (Copa Libertadores 2026).

De hecho, en Copa Sudamericana solo hay un equipo colombiano campeón: Independiente Santa Fe (2015). Aunque más equipos han llegado a la final en la otra mitad de la gloria, el cardenal brilla en lo más alto cuando le ganó el partido definitivo a Huracán de Argentina. Junior y Nacional han fracasado en sus intentos por alzar el trofeo.

