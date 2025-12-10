Atlético Nacional empezó a barrer: lista de salidas tras la eliminación de la Liga BetPlay

Atlético Nacional quedó eliminado de la Liga BetPlay tras su derrota frente al América; solo le queda la final de Copa Colombia para salvar el año.

El conjunto verdolaga ni siquiera tiene asegurada su clasificación a la Copa Libertadores; necesita que Deportes Tolima salga campeón ante Junior.

Eso generó movimientos en las oficinas del cuadro verdolaga, que tiene como prioridad la renovación de Alfredo Morelos para 2026.

En cuanto a salidas, la única confirmada es la de Joan Castro. El defensor regresará a Internacional de Bogotá y ya tiene ofertas sobre la mesa para continuar su carrera en otros equipos del fútbol colombiano.

Joan Castro, primera salida de Atlético Nacional para 2026 | Foto: NurPhoto via Getty Images

Cándido volvería a Uruguay

La lista continúa con la situación de Camilo Cándido, defensor uruguayo que está a préstamo en Atlético Nacional y debe regresar a Cruz Azul en enero.

Al interior del cuadro verdolaga hay división de opiniones sobre ejecutar la opción de compra, pues es un jugador costoso para la Liga BetPlay.

Sumado a eso, desde Uruguay aseguran que hay negociaciones adelantadas para que regrese al Club Nacional.

“Se acerca la vuelta de Camilo Cándido a Nacional. Avanzaron en la negociación”, informó el periodista Martín Charquero en sus redes sociales.

Se acerca la vuelta de Camilo Cándido a Nacional. Avanzaron en la negociación.



Jadson Viera quiere la renovación de Ojito Rodríguez. Se analizará la parte económica.



Más noticias en #Minuto1



💻 https://t.co/yuMDNl04Ea pic.twitter.com/wei7andndu — Martin Charquero (@MartinCharquero) December 10, 2025

Facundo Batista en planes de Peñarol

La otra salida pendiente de confirmarse es la de Facundo Batista, que no cumplió las expectativas pese a la cifra que se pagó por su fichaje procedente del Polissya Zhytomyr de la primera división ucraniana.

Batista ha sido habitual suplente de Morelos y al final del campeonato también tuvo por encima a Dairon Asprilla, lo que habla del rol secundario que tiene dentro de la plantilla.

Nacional quiere recuperar algo de la inversión hecha para traerlo desde Europa; sin embargo, sabe que no será fácil convencer a un equipo extranjero de poner altas sumas de dinero sobre la mesa.

Federico Buysan, periodista uruguayo, informó hace unos días que Peñarol tiene a Batista entre su lista de deseos y ha entablado conversaciones con el círculo cercano del jugador.

📌 Facundo Batista otra vez opción en @OficialCAP.



Hay conversaciones para intentar traerlo. La ficha pertenece al @nacionaloficial.



➡️ En el 2024 en @OficialCAP jugó 23 partidos, 10 goles.

➡️ En @nacionaloficial estuvo 440’ en 18 partidos, 4 goles. Fue alternativa de… pic.twitter.com/ay4CrNI6F3 — BUYSAN (@Buysan) December 7, 2025

Batista también tendría posibilidades de marcharse al fútbol paraguayo, aunque no hay certeza sobre el equipo interesado en sus servicios.

La decisión sobre estas salidas se tomará tras la final de la Copa BetPlay, que iniciará este sábado 13 de diciembre y acabará el miércoles de la próxima semana.

¿Y Billy Arce?

Entre los jugadores que terminan contrato también se encuentra el ecuatoriano Billy Arce, que llegó respaldado por su paso en Once Caldas y no ha logrado brillar.

Arce pertenece al registro de Santos (BRA), club que lo espera en enero para definir su situación y escuchar otras ofertas que le llegarían desde Colombia.