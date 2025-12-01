Titular de Atlético Nacional no tiene asegurada su continuidad en 2026: “Opción de compra venció”

El 2026 pinta retador para Atlético Nacional. Antes, el cuadro verde de Antioquia está buscando un cupo para Copa Libertadores, sea como sea; aunque ya tiene segura la Sudamericana. Para hacer un buen papel, necesita una nómina competitiva.

La continuidad de Diego Arias, entrenador encargado de Nacional desde la salida de Gandolfi, es un misterio. Sin embargo, la directiva desde ya, en plenos cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-ll, estaría buscando renovaciones, incorporaciones y hasta salidas.

Futuro de Camilo Cándido, incierto en Atlético Nacional

En esa lista de dudas entra Camilo Cándido. El lateral izquierdo uruguayo, de 30 años, pertenece a Cruz Azul de México y desde allí está cedido a Atlético Nacional. Según el periodista Alexis Rodríguez, en su cuenta de X, la opción de compra que tenía el verde ya venció.

“La opción de compra venció ayer (30 de noviembre), pero por lo que he averiguado, las partes desean que Cándido continúe. Vale la pena contar que Cruz Azul, en este momento, tiene la última palabra y si llega alguna oferta de otro equipo, el club la evaluará”, reveló Rodríguez.

El préstamo de Cándido en Atlético Nacional va hasta este 31 de diciembre de 2025. Su llegada se dio en enero de este mismo 2025, cuando el verde de Antioquia se quedó sin Álvaro Angulo porque este se fue a Independiente de Avellaneda.

Por su importancia en la posición, y trayectoria, Cándido se hizo rápidamente con un lugar en la lateral izquierda. En caso de que no se logre su continuidad, el verde tendría la dura tarea de encontrarle reemplazo.

Valor de Camilo Cándido: ¿Nacional lo comprará?

Los caminos llevan a creer que Atlético Nacional no ejercería la opción de compra sobre Camilo Cándido, sino que intentaría alargar más el préstamo. Para saber eso, resta esperar el paso de los días.

Tal como reporta Transfermarkt, sitio web que actualiza constantemente los valores de los jugadores en el mundo del fútbol, Camilo Cándido tiene un precio en el mercado de 800 mil euros.

La experiencia del uruguayo es bastante amplia, jugando en países donde el deporte balompié es relevante. Nacional, Juventud, Liverpool y Rampla Juniors, en su natal Uruguay, lo tuvieron en sus filas. Luego, también supo representar los colores de San Martín (Argentina), Bahía (Brasil) y el ya mencionado Cruz Azul mexicano.

