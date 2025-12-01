Suscribirse

Deportes

Titular de Atlético Nacional no tiene asegurada su continuidad en 2026: “Opción de compra venció”

Se trata de uno de los refuerzos para este 2025, que se adueñó de la titular en el cuadro verde.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de diciembre de 2025, 2:30 a. m.
Nómina de Atlético Nacional en esta Liga BetPlay 2025-ll.
Nómina de Atlético Nacional en esta Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

El 2026 pinta retador para Atlético Nacional. Antes, el cuadro verde de Antioquia está buscando un cupo para Copa Libertadores, sea como sea; aunque ya tiene segura la Sudamericana. Para hacer un buen papel, necesita una nómina competitiva.

Contexto: Los ocho equipos que jugarán Copa Libertadores y Sudamericana en el 2026: Millonarios se salvó

La continuidad de Diego Arias, entrenador encargado de Nacional desde la salida de Gandolfi, es un misterio. Sin embargo, la directiva desde ya, en plenos cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-ll, estaría buscando renovaciones, incorporaciones y hasta salidas.

Futuro de Camilo Cándido, incierto en Atlético Nacional

En esa lista de dudas entra Camilo Cándido. El lateral izquierdo uruguayo, de 30 años, pertenece a Cruz Azul de México y desde allí está cedido a Atlético Nacional. Según el periodista Alexis Rodríguez, en su cuenta de X, la opción de compra que tenía el verde ya venció.

“La opción de compra venció ayer (30 de noviembre), pero por lo que he averiguado, las partes desean que Cándido continúe. Vale la pena contar que Cruz Azul, en este momento, tiene la última palabra y si llega alguna oferta de otro equipo, el club la evaluará”, reveló Rodríguez.

El préstamo de Cándido en Atlético Nacional va hasta este 31 de diciembre de 2025. Su llegada se dio en enero de este mismo 2025, cuando el verde de Antioquia se quedó sin Álvaro Angulo porque este se fue a Independiente de Avellaneda.

Por su importancia en la posición, y trayectoria, Cándido se hizo rápidamente con un lugar en la lateral izquierda. En caso de que no se logre su continuidad, el verde tendría la dura tarea de encontrarle reemplazo.

Camilo Cándido fue uno de los titulares de Nacional en la Copa Libertadores 2025.
Camilo Cándido fue uno de los titulares de Nacional en la Copa Libertadores 2025. | Foto: Getty Images

Valor de Camilo Cándido: ¿Nacional lo comprará?

Los caminos llevan a creer que Atlético Nacional no ejercería la opción de compra sobre Camilo Cándido, sino que intentaría alargar más el préstamo. Para saber eso, resta esperar el paso de los días.

Tal como reporta Transfermarkt, sitio web que actualiza constantemente los valores de los jugadores en el mundo del fútbol, Camilo Cándido tiene un precio en el mercado de 800 mil euros.

La experiencia del uruguayo es bastante amplia, jugando en países donde el deporte balompié es relevante. Nacional, Juventud, Liverpool y Rampla Juniors, en su natal Uruguay, lo tuvieron en sus filas. Luego, también supo representar los colores de San Martín (Argentina), Bahía (Brasil) y el ya mencionado Cruz Azul mexicano.

Camilo Cándido con los colores del Cruz Azul mexicano.
Camilo Cándido con los colores del Cruz Azul mexicano. | Foto: Getty Images

Y si Nacional no accede a comprar al jugador, podría hacerlo con un porcentaje más mínimo, donde Cruz Azul aún tendría injerencia en un futuro negocio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ganó nueve títulos con Boca Juniors y sería nuevo jugador de Millonarios

2. Flamengo de Jorge Carrascal está cerca de hacer historia: Copa Libertadores no los sacia

3. Titular de Atlético Nacional no tiene asegurada su continuidad en 2026: “Opción de compra venció”

4. Reconocido actor sufrió una fuerte caída a sus 55 años y perdió la vida: esto fue lo que sucedió

5. Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich logró algo nunca antes visto en la Bundesliga tras vencer al St. Pauli

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Camilo CandidoAtlético NacionalCruz Azul

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.