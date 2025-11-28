Atlético Nacional pelea en cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-ll y en la final de la Copa BetPlay. Sin embargo, el verde de Antioquia ya estaría pensando en refuerzos y renovaciones para 2026, por lo que un nombre empieza a tomar fuerza.

En la tarde de este viernes, 28 de noviembre, se supo que Nacional quiere renovar el vínculo con uno de los jugadores de su actual plantilla. La información la reveló el periodista Felipe Sierra por medio de su canal de Kick.

Atlético Nacional negocia con Cruz Azul de México la extensión del préstamo de Camilo Cándido

Camilo Cándido, uruguayo de 30 años, llegó a Atlético Nacional en enero de este 2025. Su arribo se dio tras la salida de Álvaro Angulo a Independiente de Argentina, por esas mismas fechas, y desde el principio pintó como un nombre importante en el verde.

Parece que Cándido es un nombre latente en el proyecto de Nacional para 2026. Felipe Sierra contó que el cuadro antioqueño estaría gestionando la extensión del préstamo por el lateral uruguayo, pues tiene contrato con Cruz Azul de México hasta diciembre de 2026.

“Cruz Azul está pagándole la mitad del salario a Camilo Cándido (...) Cruz Azul lo prestó por un dinero, y ahora la propuesta con la que inició a negociar Nacional, por Cándido, es la de extender el préstamo un año más con la opción de compra”, arrancó afirmando Sierra.

Camilo Cándido (izq) suena para alargar su préstamo en Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Y añadió: “Cruz Azul no sé si esté tan contento o tan de acuerdo con esa posibilidad, no es lo que ellos quisieran, preferirían vender al jugador, pero están dispuestos a negociar por la opción de Camilo Cándido”.

Actualmente, según el portal web sobre la vigencia del mercado de pases, Transfermarkt, Camilo Cándido tiene un valor de 800 mil euros. Sin embargo, y como reporta Sierra, Nacional no estaría interesado en ficharlo.

Cándido, en algún punto de su carrera, llegó al coste de 1.5 millones de euros. Ese fue el más alto de su trayectoria hasta ahora, lo alcanzó en 2022, cuando defendía los colores de Nacional (URU).

Lo cierto es que hay varios nombres clave que Nacional maneja para 2026. Por ejemplo, la permanencia de Alfredo Morelos también ha sido tema coyuntural entre la prensa y los aficionados, con total incertidumbre hasta el momento.

Morelos quiere seguir brillando con Atlético Nacional en lo que resta del 2025. | Foto: Getty Images