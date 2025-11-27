Sin haber terminado de manera formal, la liga colombiana ha empezado las negociaciones internacionales por jugadores colombianos que podrían llegar al FPC en 2026.

Uno que ha resonado desde tiempo atrás es Cristian ‘Chicho’ Arango. Con Atlético Nacional más de una vez lo han relacionado, pero las diferentes situaciones de su contrato con el club en el que está no le han permitido que se dé.

Cristian Arango, delantero de Real Salt Lake de los Estados Unidos | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Esta vez, todo parece indicar que el verdolaga tendrá seguir esperando por otro momento para tener este delantero en sus filas.

Según se ha sabido por intermedio del periodista, César Luis Merlo, Arango ya tendría un acuerdo casi que sentenciado con un cuadro de México para su vuelta a dicho país.

Quepa recordar que años atrás ya estuvo en la Liga MX, y luego fue a la MLS donde ha vestido los colores del Real Salt Lake, así como también los de San Jose Earthquakes.

“Pumas, con negociación avanzada por Cristian ‘Chicho’ Arango”, es el club que avisó Merlo.

Esta escuadra es dirigida por Efraín Juárez, mexicano, que tuvo un paso breve, pero exitoso por Atlético Nacional en el 2024-II y logró doblete de títulos.

Dicho entrenador manito hoy día tendría a nada de celebrar ‘robarle’ ese apetecido jugador para Nacional. Un nuevo golpe tras haberse ido de manera revoltosa en su momento por diferencias con la dirigencia verde.

Efraín Juárez, técnico de Pumas UNAM, se atravesaría de nuevo en el camino de Nacional. | Foto: Getty Images

En el medio Digital AM se amplió más de este trato: “Pumas ya se prepara para el Clausura 2026 y el cuadro universitario avanzó en su negociación por el colombiano Cristian ‘Chicho’ Arango”.

“Súper Deportivo pudo saber del interés de Pumas por ‘Chicho’ Arango, quien estuvo en Tuzos de Pachuca en el torneo Clausura 2023″, complementan.

Este jugador es un deseo de hace un tiempo de Pumas, quien no lo había logrado en su momento y, ahora, se lanzaría nuevamente de cabeza a concretarlo para 2026.

“Para el Apertura 2025, Pumas buscó al futbolista, pero no se concretó el pase, debido a que en septiembre de este año ya había cerrado el mercado de la MLS”, apuntan.

Ahora bien, las negociaciones de entrada no se confirmarían entre clubes, pero en lo que le respecta a Pumas organizar con ‘Chicho’, ya todo estaría muy adelantado.

“Primera propuesta de 3 millones de dólares. Ya hay acuerdo en los términos personales con el futbolista; ya tiene su contrato”, informa Merlo en un video que difundió por YouTube.

Para que este tipo de tratos se den, también es crucial que el jugador quiera, y esta vez está más que aceptado por parte de Arango.

“El jugador ya hizo saber que quiere irse de San José”, revelan de charlas con el equipo del cual se desprenderá.

Para Merlo pocos detalles faltan, no hay algo que eche para atrás el trato para que se vista de universitario. “Negociación que ya está avanzada”, confirma.