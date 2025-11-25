Una de las joyas de mayor proyección en el fútbol profesional colombiano pondrá su firma en un contrato que lo ligará con Atlético Nacional hasta 2029.

Juan Manuel Rengifo, quien surgió desde la cantera verde en el segundo semestre del año en curso, es de quien se reportó esto en las últimas horas de este martes, 25 de noviembre.

A través del programa, Clásico Paisa, la periodista de Win Sports, Pilar Velásquez, fue quien anticipó dicho acuerdo que se completaría en las próximas horas en el Rey de Copas.

Juan Manuel Rengifo (derecha) extendería su vínculo con Atlético Nacional. | Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

Quien lo trasladó a X fue Paolo Arenas, el cual puso en dicha red social que: “Atlético Nacional está a mínimos detalles de renovar el contrato de Juan Manuel Rengifo hasta 2029″.

De momento, el vínculo que llevan ambas partes es apenas hasta el próximo año. “Su contrato actual va hasta diciembre de 2026″, completó Arenas.

Rengifo, con apenas 20 años, ha dado de qué hablar en el balompié colombiano. Justo por esa repercusión tan fuerte que ha tenido en Nacional es que el conjunto verde lo blindará con un contrato para sacarle provecho en caso de una venta futura al exterior.

Impacto inmediato en Nacional

Desde su aparición hace un par de meses, Rengifo se ha ganado un puesto en el cuadro que dirige el entrenador, Diego Arias.

Por Liga, en el segundo semestre del año en curso acumula 10 juegos con el plantel profesional, con un gol anotado ante Llaneros. Ese tanto fue una chalaca que elevó aún más el buen concepto que venía forjando en sus apariciones en Copa.

Dicho segundo torneo de mayor importancia a nivel local fue el que lo lanzó de manera radical al estrellato al joven talento del medio campo de Nacional.

En su debut como profesional marcó ante Once Caldas. Posteriormente, durante la semifinal ida ante América de Cali tuvo un exceso de calidad al marcar gol olímpico en el arco sur del Atanasio Girardot.

¿Desplaza a Cardona?

Edwin Cardona no viene siendo el jugador que se le acostumbra a ver en campo. Su nivel parece menor desde aquella eliminación ante São Paulo de la Copa Libertadores 2025.

En los más recientes partidos con Nacional ha hecho presencia, pero no termina de convencer. Rengifo, justamente, es quien pelea por su puesto, al punto que en el conjunto verdolaga se habla de relevo total del uno por el otro.

Juan Manuel Rengifo se abraza con Marino Hinestroza tras anotar con Nacional. | Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

León Villa, entrenador de las fuerzas básicas del cuadro de Medellín, anticipó lo relacionado con Cardona en entrevista con el Vbar, de Caracol Radio.

“Con el nivel de Rengifo, no se les extrañe que a Cardona le digan que busque otro equipo”, mencionó durante las últimas horas.

El entrenador que vio crecer a Rengifo, también contó que desde muy pequeño el creativo que hoy día es tendencia en Nacional daba muestras de estar unos escalones arriba de lo demás.