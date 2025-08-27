Atlético Nacional goleó 4-0 a Deportes Quindío en la ida de los octavos de final de Copa BetPlay, este miércoles, 27 de agosto, en el estadio Atanasio Girardot, al celebrar el cómodo triunfo de los suyos y el estreno esperado de Juan Rengifo.

Rengifo, con 18 años, entró al minuto 65 por Edwin Cardona y 20 minutos después terminó por celebrar el 3-0 para los suyos.

¡DEBUT Y GOL DE JUAN RENGIFO CON LA CAMISETA DE NACIONAL! El canterano anotó su primer gol como profesional y con lagrimas lo celebró. #LACOPAxWIN 🟢⚽🏆 pic.twitter.com/mbgFEIYviW — Win Sports (@WinSportsTV) August 28, 2025

Un cabezazo certero en el segundo palo, que derivó en una celebración llena de lágrimas por parte del canterano en su primer partido como profesional.

En el costado noroccidental se agolparon una gran cantidad de los jugadores de campo para celebrar con el joven su gran momento.

En declaraciones postpartido, el gran protagonista de la noche dio cuenta a las sensaciones que tenía por el estreno soñado.

“Lo que le hubiera pedido, se habría quedado corto a lo que viví”, dijo Rengifo.

A su vez dio cuenta de los sentimientos que tuvo al ver entrar el balón en el arco rival: “Alegría, desahogo. Se me dio de esta manera tan especial hoy”.

Sobre las indicaciones que le dio Javier Gandolfi, este reveló: “Que disfrute, que aprovechara el hombre menos que tenía Quindío”.

De cara a construir un futuro prometedor tras el debut, este apuntó a que “depende de mí seguir demostrando”.

“Debutar, hacer gol con el club de mis amores es inexplicable”, fue como terminó sus primeras palabras como profesional.

Nacional se sacude en Copa

No han sido las semanas más amables para Atlético Nacional desde que salió eliminado de Copa Libertadores.

Durante el fin de semana pasado, con América de Cali, el cuadro verde no pasó del empate en Liga BetPlay.

Por esto, y ante un rival de menor nivel, es que ganar era algo casi que obligatorio para el conjunto de Medellín.

Alfredo Morelos fue quien abrió el marcador apenas 10 minutos después del pitazo inicial tras una desconcentración de la zaga del Quindío.

Para los últimos minutos del primer tiempo terminó por caer el segundo tanto; esta vez en los pies del lateral, Andrés Felipe Román (45+2′).

Con el juego bien sobrellevado para Nacional, el cuerpo técnico se dio el lujo del debut de Juan Rengifo, quien marcó al 84′ el 3-0.

Para cerrar el resultado estuvo el gol de otro surgido en las divisiones menores de Nacional. En esta oportunidad fue Elkin Rivero, quien anotó al 90+4′.

De cara a la vuelta, esta se estará llevando a cabo el próximo miércoles, 3 de septiembre, donde los de Armenia buscarán hacer la épica al revertir una llave que ya llevan 0-4 abajo.

Atlético Nacional deja atrás ya este juego y se prepara para su vuelta a la Liga, en donde el domingo, 31 de agosto, deberá medirse con Envigado desde las 2:00 p.m.