Selección Colombia le saca jugadores a América y Nacional; convocatoria se hizo pública

Para todas las categorías de la Selección Colombia se vienen fechas sumamente importantes de cara a lograr su objetivo de finales del 2025.

Néstor Lorenzo tendrá en septiembre que certificar su cupo al próximo Mundial United 2026, mientras que César Torres alista los mejores hombres para la Copa del Mundo en Chile.

Del segundo certamen en mención, hay que decir que a lo largo de los últimos meses se vienen haciendo microciclos para la elección final antes de que empiece el certamen.

Selección Colombia Sub-20 afina detalles para el Mundial. | Foto: Jorge Orozco/ El País

Varios nombres han ido y venido. Recientemente, se filtró que dos jugadores del plano local, uno de América de Cali y otro de Atlético Nacional, entrarán en el último proceso preparatorio.

Se hace referencia a Yojan ‘Papula’ Garcés y Elkin Rivero, que “fueron convocados para el último microciclo de la Selección Colombia Sub-20″, dijo el periodista Mariano Olsen.

YOJAN "PAPULA" GARCÉS (@AmericadeCali) y ELKIN RIVERO (@nacionaloficial) fueron convocados para el último microciclo de la Selección Colombia Sub 20 ( 30 agosto al 13 de setiembre) previo al inicio del Mundial de Chile.

GARCÉS, NEYSER VILLARREAL Y EMILIO ARISTIZÁBAL, los tres 9. pic.twitter.com/YutaEm0uqI — Mariano Olsen (@olsendeportes) August 26, 2025

Dicho proceso de preparación tiene como fechas previstas para realizarse del 30 de agosto al 13 de septiembre próximo.

Esto implica inconvenientes para los clubes, que deben disputar la Liga BetPlay mermados de nombres en los planteles que dirigen Gabriel Raimondi y Javier Gandolfi.

América de Cali sin ‘9′

De tener tres atacantes a no tener uno solo; esa es la situación del cuadro rojo por los llamados a sus respectivas selecciones de todos sus delanteros de área.

El último que tenía a su disposición era Garcés, pues Luis Ramos fue llamado por Perú para las eliminatorias sudamericanas, así como Rodrigo Holgado al combinado de Malasia.

De esta manera, el atacante queda desguarnecido y con grandes preocupaciones para los escarlatas, quienes ocupan la casilla 18 en la tabla de posiciones.

Raimondi deberá arreglársela en los próximos días para afrontar la llave de Copa BetPlay ante Atlético Bucaramanga, además de fechas de torneo local como ante Alianza, Deportivo Cali y Fortaleza.

Atlético Nacional no tiene descanso

Rivero es uno de los talentos jóvenes de Atlético Nacional, pero de los más rendidores al servicio de Javier Gandolfi.

Más de una vez se le ha visto entrar para aportar en la creación de juego de los verdes, quienes ahora lo necesitarán más tras la lesión de Matheus Uribe.

Durante el pasado fin de semana, en medio del clásico con América, al exvolante de la Selección Colombia se le vio salir en camilla llorando.

Matheus Uribe (atrás) con Juan Manuel Zapata en Atlético Nacional | Foto: @nacionaloficial

Hasta el momento no se ha dado un parte final sobre la salud del mediocampista, de quien se presume pueda haber sufrido un esguince de tobillo.

Aunque Nacional marcha sexto en la tabla de posiciones, el conjunto paisa no convence desde que quedó eliminado de Copa Libertadores a manos de São Paulo.

Con un mar de dudas internas, en los próximos días deberá enfrentar retos importantes como los octavos de final de Copa ante Deportes Quindío.

Además, la Liga BetPlay no le dará tregua y tendrá retos ante Envigado, Independiente Medellín, así como también Atlético Bucaramanga.