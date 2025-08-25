Polémica por gol anulado en América vs. Nacional: este es el video que revisaron en el VAR

América de Cali y Atlético Nacional dividieron puntos en el clásico de la fecha 8. Alfredo Morelos abrió el marcador para los verdolagas al minuto 18, pero Luis Ramos decretó el empate sobre la media hora de juego.

En el segundo tiempo no se hicieron daño, aunque ambos tuvieron opciones claras para llevarse la victoria del Pascual Guerrero.

El partido no estuvo exento de polémica, pues el árbitro Bismarks Santiago anuló un gol de Jhon Murillo que le daba la ventaja a los americanos sobre el minuto 7.

En principio, el juez central había concedido la anotación a favor del cuadro escarlata tras un choque entre David Ospina y Juan José Arias.

No obstante, desde el VAR le hicieron el llamado para que revisara la jugada por un presunto empujón de Murillo contra Arias en la disputa del balón.

⚽🧐¡Jhon Murillo anotaba para el América, pero hubo llamado del VAR y quedó anulado por una falta previa! #LALIGAxWIN pic.twitter.com/WEeUtnDAuO — Win Sports (@WinSportsTV) August 24, 2025

Bismarks solo necesitó unos segundos para determinar que había falta del delantero del América de Cali y, por ende, anuló el tanto que se había gritado a rabiar en las tribunas.

“El árbitro, cuando termina en gol, tiene que ir a revisar por si antes hay algo que ensucia lo que sigue. Podría ser que desestabiliza”, indicó Carlos Antonio Vélez en la transmisión.

El comentarista considera que no se debió anular el gol de América. “Yo creo que no hay la suficiente intensidad, pero la posición del jugador de Nacional en el aire, con cualquier toquecito lo van a desestabilizar”, explicó.

Unos minutos después del tanto anulado a Murillo, Atlético Nacional se fue en ventaja y aumentó la polémica en redes sociales.

Afortunadamente, para Bismarks Santiago, América consiguió el empate por medio de Luis Ramos y las críticas disminuyeron con el resultado del partido.

Lo cierto es que esta jugada fue clave para el desenlace del compromiso, pues América tenía la ventaja ante un rival que salió a especular y necesitó de un buen tiempo para asentarse sobre el campo de juego.

Luis Ramos celebrando su gol con América de Cali ante Atlético Nacional | Foto: Colprensa

¿Era falta de Murillo?

José Borda, analista arbitral, se refirió a la jugada y coincidió con la decisión tomada por el árbitro Bismarks Santiago.

“En América vs. Nacional, ante llamado del VAR, el árbitro Santiago anuló el gol al América por falta de Murillo a Arias. Cuando el defensor iba a cabecear, lo empujó por la espalda y lo desestabilizó. Previamente, no hubo penal sobre Moreno”, indicó.

Por esa misma senda fue la opinión de El Var Central, otro de los analistas arbitrales que regularmente se refiere a las jugadas polémicas del fútbol profesional colombiano.

“Cuando un jugador salta o está a punto de hacerlo, queda más expuesto a desestabilizaciones. Aquí, el empujón de Murillo no es muy fuerte, pero sí es suficiente para considerarse falta, precisamente por esa vulnerabilidad. Es falta”, explicó.