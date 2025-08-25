Periodista de Win Sports sufrió pelotazo en pleno partido y cayó al suelo; médicos intervinieron

Unión Magdalena no pudo sostener su racha positiva y cayó en condición de local contra Alianza FC. Los vallleduparenses consiguieron el gol de la victoria en el último minuto del tiempo añadido, dejando en silencio las tribunas del Estadio Sierra Nevada.

Durante el partido se presentó un hecho particular que se robó la atención de los espectadores. Roshell Schmulson, periodista de Win Sports, recibió un pelotazo en la cara que la tumbó al piso y obligó a la intervención de los servicios médicos.

“La periodista de Win Sports, Roshell Schmulson, sufrió un fuerte balonazo durante el partido entre Unión Magdalena y Alianza. Estuvo varios minutos inconsciente y fue atendida por los médicos de ambos equipos. Ya se encuentra estable”, informó uno de los periodistas presentes en el compromiso.

Roshell estaba cubriendo la planta baja del partido cuando el balón le impactó en la cara y la dejó en el suelo con evidentes muestras de dolor.

Al final, la atención de los médicos surtió su efecto y pudo salir por su propia cuenta de la zona del impacto.

Unión Magdalena vs. Alianza FC, partido por la fecha 8 de la Liga Betplay 2025-II | Foto: Montiner Alvis

Minutos más tarde, se pronunció en redes sociales y agradeció los mensajes de apoyo por parte de los hinchas que estaban viendo el partido en televisión.

Roshell es uno de los nuevos talentos que se incorporaron a Win Sports en el último tiempo. Su trabajo se centra en el rol de reportera para los compromisos que se disputan en la costa caribe de Colombia.

“Muchísimas gracias a todos los que han escrito y se han preocupado por mí. Estoy bien, gracias a Dios solo fue el golpe y el susto del momento“, indicó en su cuenta de Instagram.

La joven periodista no solo cubre partidos para Win Sports, sino que también trabaja para el canal Telecaribe y cuenta con más de 13.000 seguidores en sus redes sociales.

De hecho, antes del partido de Unión Magdalena vs. Alianza había compartido una foto desde el Estadio Sierra Nevada justo antes de iniciar la transmisión del compromiso por la fecha 8 de la Liga Betplay 2025-II.

Roshell Schmulson se pronunció sobre lo sucedido en redes sociales | Foto: Captura Instagram

Derrota de Unión

Dicho partido terminó con la victoria de Alianza FC por 3-2, gracias a un gol agónico convertido por Carlos Alberto Lucumí a los 92 minutos.

Unión Magdalena había empezado ganando a través del Ricardo ‘Caballo’ Márquez, pero el conjunto de Valledupar empató sobre los 53 minutos del segundo tiempo.

Lucumí le dio la ventaja a Alianza en el 61′, sin embargo, Jannenson Sarmiento devolvió la igualdad en el marcador diez minutos después.

El tanto decisivo llegó sobre el tiempo de descuento, cuando parecía que ambos iban a repartir un punto para cada lado. Alianza FC celebró la victoria agónica y acercó un poco más el inminente descenso de Unión Magdalena.

Cabe recordar que los samarios venían de ganarle a Millonarios en El Campín, resultado que ocasionó la salida de David González y el relevo de Hernán Torres como nuevo entrenador.