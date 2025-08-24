Suscribirse

Edwin Cardona reconoció su mal comportamiento contra Sao Paulo y tomó decisión que sorprendió a la hinchada: “Un momento difícil”

El volante antioqueño publicó una carta en sus redes sociales ofreciendo disculpas a los seguidores verdolagas.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

24 de agosto de 2025, 11:37 p. m.
Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores.
Edwin Cardona en el Sao Paulo vs. Nacional por Libertadores. | Foto: Getty Images

El volante Edwin Cardona, al servicio de Atlético Nacional, emitió un comunicado dirigido a la hinchada, a sus compañeros y al propio equipo, en el que se refería a lo que han sido sus últimas actuaciones con la institución antioqueña.

Cardona, que por Copa Libertadores falló dos penales contra el Sao Paulo en el Atanasio Girardot, y que además se hizo expulsar en el duelo de vuelta en Brasil, fue señalado por la hinchada como uno de los responsables de la eliminación del torneo internacional.

Al respecto, el volante, en la comunicación publicada en sus redes sociales, asumió su responsabilidad y ofreció disculpas por su actuación.

El árbitro argentino Maximiliano Ramírez hace un gesto después de mostrar una tarjeta roja al mediocampista del Atlético Nacional #10 Edwin Cardona durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre el Sao Paulo de Brasil y el Atlético Nacional de Colombia en el Estadio Morumbi en Sao Paulo, Brasil, el 19 de agosto de 2025. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP)
El árbitro argentino Maximiliano Ramírez hace un gesto después de mostrar una tarjeta roja al mediocampista del Atlético Nacional. | Foto: AFP

Cardona señaló que se trata de un “momento difícil”, lo cual lo motivó a “hablar con el corazón”.

El ex Boca Juniors comenzó por asumir su responsabilidad y por señalar que lo primero debe ser el respeto a la institución, a sus compañeros y a todos los seguidores del cuadro más veces campeón del fútbol colombiano.

“Sé que mis decisiones y actitudes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional, una institución que amo profundamente y a la que debo tanto. Asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto a la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero. Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza desde el trabajo y el compromiso diario”, escribió el volante.

SAO PAULO, BRAZIL - AUGUST 19: Edwin Cardona of Atletico Nacional looks on during a Copa CONMEBOL Libertadores 2025 between Sao Paulo and Atletico Nacional at MorumBIS Stadium on August 19, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images)
Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Así mismo, confirmó que quiere seguir aportando a la institución, a la cual le agradeció por lo que le ha aportado a su vida profesional y con la que ratificó su compromiso para seguir haciéndola “más grande”.

“Mi historia con nacional está llena de momentos inolvidables y de aprendizajes. Estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella, y por eso quiero que tengan la certeza de que mi compromiso es total. Mi deseo es de hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos”, agregó el futbolista.

Además, señaló que “es un hincha más” y que siempre persigue lo mejor para el equipo, por lo que aseguró que pondrá “todo de sí para estar a la altura de la confianza que esta institución y su gente”.

Edwin Cardona y Dairon Asprilla con Nacional.
Edwin Cardona y Dairon Asprilla con Nacional. | Foto: Getty Images

Para finalizar, indicó que Atlético Nacional tiene varios títulos por disputar durante lo que queda del semestre, por lo que invitó al entorno verdolaga a unirse para conseguir los objetivos trazados.

“Este semestre todavía tenemos mucho por luchar, y quiero invitar a todos a unirnos alrededor de nuestros objetivos. Si caminamos juntos, con fe, trabajo y compromiso, estoy seguro de que viviremos más alegrías”, puntualizó.

