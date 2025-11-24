Edwin Cardona frenó a periodista que cuestionó su desempeño: fue tras el Nacional vs. Medellín

Quienes asistieron a la rueda de prensa de Atlético Nacional, luego del empate (0-0) frente a Medellín por la segunda fecha de cuadrangulares, fueron el técnico Diego Arias y el experimentado Edwin Cardona.

Ambos estaban entregando sus sensaciones, hasta que uno de los periodistas presentes, en el Atanasio Girardot, le lanzó una polémica pregunta a Edwin Cardona. Este último, sin alzar la voz, pero siendo contundente, le respondió sin tapujos.

“Hermanito... ¿Cuánto más te tenemos que esperar los hinchas verdes?”

Edwin Cardona ha sido blanco de críticas en el último tiempo, y tras el clásico paisa volvió a serlo. Uno de los comunicadores le preguntó: “Hermanito... ¿Cuánto más te tenemos que esperar los hinchas verdes para ver al Edwin Cardona en toda la dimensión que él tiene para darle al fútbol?”.

Al respecto, Cardona respondió de frente: “¿Pero esperarme en qué? (...) obviamente uno trata de hacer las cosas que uno quiere hacer para el equipo: poner un pase gol, hacer un gol. A veces te leen”.

Y siguió explicando su idea: “Hoy me tocó meter un pique de 70 metros para ayudar a Cándido, mi compañero estaba en el área. A veces solamente notamos que Cardona tiene que poner un pase, claro que es así, pero a veces es crear el espacio para que Mateus entre, para que Rengifo haga lo que hace”.

Tras llenar de elogios a Rengifo, añadió: “Yo creo que tener solamente 200 partidos en Nacional es algo importante, pero en mi carrera tengo más de 600 creo (...) si en el partido se torna de defender, hay que defender. Porque a veces me criticaban ‘No, es que no corre o no marca’”.

Cabe recordar que Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional, decidió sustituir a Cardona por Mateo Rengifo a los 72′. En ese sentido, el volante de 32 años, con pasado en Selección Colombia y Boca Juniors, amplió su idea afirmando que desde el banco también aporta a sus compañeros.

Edwin Cardona (primero, abajo, de izquierda a derecha) fue titular con Atlético Nacional ante Medellín. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

Cardona cerró su explicación dando a entender que él aporta desde donde le toque. Afirmó que no es goleador, pero sí asistidor, y volvió a hacer énfasis en que si le cuestionan el rendimiento, él dice presente en defensa o incluso como apoyo desde el banco.

🎙REACCIONES EN LA RDP🎙#LigaBetPlayDimayor 2025-II.



Hermanito, ¿cuánto más te tenemos que esperar los hinchas verdes para ver al Edwin Cardona en toda su dimensión?..

Luciano González Sequea del Grupo @Rafagol_Linares, pregunta, Edwin Cardona, responde... pic.twitter.com/a28AiCaqAs — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) November 24, 2025