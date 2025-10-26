Ídolo de Atlético Nacional se ofreció para asumir como nuevo técnico: “Estoy capacitado”

Atlético Nacional terminará el año con Diego Arias como director técnico. Mientras tanto, en las oficinas del cuadro verdolaga continúa la búsqueda del timonel que tomará las riendas a partir de enero de 2026.

Leonel Álvarez ha sonado como fuerte candidato, sin embargo, su contrato con Atlético Bucaramanga dificulta las opciones de verlo en el banquillo.

Otros nombres del extranjero alcanzaron a negociar, pero ninguno ha colmado las expectativas de la junta directiva.

Entre la hinchada hay división por la baraja de opcionados. Incluso hay algunos que piden una oportunidad para Alexis Henríquez, ídolo de la institución y con experiencia como asistente técnico de Lucas González.

Al capitán libertador le preguntaron si se siente en condiciones de llegar a Nacional y su respuesta fue contundente. “Sí, estoy bien. Me siento capacitado, estoy contento, cogiendo más experiencia en tema de dirigir, pero ya me siento con la capacidad de dirigir, no solo a Nacional, sino a cualquier equipo en Colombia”, apuntó.

Henríquez fue parte fundamental para conseguir la Copa Libertadores de 2026. Además de su capacidad con la pelota en los pies, fue la voz de mando dentro de la cancha y su liderazgo fue reconocido por todos los artífices de aquella conquista.

Luego de retirarse del fútbol profesional, se graduó como técnico y tiene todos los estudios para asumir un reto como el de Atlético Nacional. Lo que le falta es la experiencia en el cargo, pues hasta ahora solo ha trabajado como asistente en clubes como América de Cali, Rionegro Águilas y Central Córdoba (Argentina).

Lo cierto es que Alexis no estaría en los planes del cuadro verdolaga. La directiva quiere un hombre de trayectoria demostrada, mucho más si clasifican a la Copa Libertadores o Sudamericana.

Es por eso que la búsqueda empezó fuera del país y los nombres que han sonado están a la altura de Reinaldo Rueda o Leonel Álvarez.

Alexis Henríquez fue capitán de Atlético Nacional durante varios años | Foto: Getty Images

Voz autorizada

Pero la posibilidad de que asuma la dirección técnica de Atlético Nacional no está cerrada, pues se podría dar en unos años cuando ya haya acumulado más experiencia en los banquillos.

Por lo pronto, Henríquez seguirá siendo una voz autorizada para hablar del equipo antioqueño.

De hecho, en esa misma entrevista habló sobre las cualidades que debe tener un jugador si quiere triunfar en el más veces campeón de Colombia. “La mente fuerte: en Nacional es 90 % mente y el resto talento. Nacional por ser el equipo que es va a sentir la presión, en Nacional solamente sirve ser campeón”, aseguró.