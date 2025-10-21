Leonel Álvarez delató al presidente de Atlético Nacional: confirmó su posible llegada

Leonel Álvarez confirmó que Atlético Nacional le está siguiendo la pista y abrió la puerta a una posible negociación para llegar a comienzos de 2026.

En entrevista con ESPN, Álvarez habló de los acercamientos del presidente Sebastián Arango y las invitaciones que le ha hecho para intentarlo convencer.

El estratega antioqueño tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga, pero se siente halagado por el interés de los verdolagas.

“Cualquier entrenador estaría ilusionado en dirigir a Nacional”, dijo. “Lo que puedo decir es que, durante mucho tiempo yo no había tenido una relación más cercana con el presidente de Nacional”, agregó.

La hinchada de Nacional ha puesto sobre la mesa el nombre de Leonel Álvarez en múltiples ocasiones, sin embargo, su relación con la dirigencia por una demanda del pasado le tenía las puertas cerradas.

"El Presidente de Nacional ME HA INVITADO A MUCHOS SITIOS pero yo no he podido ir"



Leonel Álvarez sobre sus opciones de dirigir al verde paisa.



Las invitaciones de Sebastián Arango

Pero parece que ahora la situación es diferente. “Me ha invitado a varios lados y no he podido porque tengo una responsabilidad muy grande o por otros compromisos. Ha habido dialogo y siempre han querido contar conmigo. Estar en carpeta es bueno y más para un equipo del nivel de Nacional”, agregó el DT de 60 años.

Leonel está prácticamente clasificado a los cuadrangulares semifinales y no quiere entorpercer el proceso del Bucaramanga con posibles negociaciones.

Su compromiso es total con el leopardo, al menos hasta que termine el presente campeonato. “Ahora me corresponde pensar en Bucaramanga y este cuerpo técnico solo piensa en sacar adelante este proyecto. Tenemos más tiempo de contrato y el cariño, el amor y el reconocimiento en Bucaramanga es enorme”, afirmó.

No obstante, deja la puerta abierta para dirigir al equipo con el que fue campeón de Copa Libertadores en el año 1989. “No puedo estar sino agradecido porque no cualquier entrenador suena para Nacional”, apuntó.

“Estoy enfocado con el grupo de trabajo mío, con los jugadores, en seguir sumando en reclasificación, volver a ser internacionales y pelear hasta el último partido. Estamos dispuestos a que nos quieran de algún equipo, pero estamos mentalizados en Bucaramanga”, comentó Álvarez.

Leonel Álvarez, técnico del Atlético Bucaramanga | Foto: Cristian Bayona

Su representante escucha ofertas

Leonel tiene contrato con el Bucaramanga hasta finales de 2026, pero podría salir si llega una oferta convincente para todas las partes.

Cabe recordar que Atlético Nacional ratificó a Diego Arias hasta diciembre, sin embargo, continúa la búsqueda de un entrenador en propiedad para edificar un proyecto ganador.

“Así no logres hacer buen torneo, siempre tuve la dicha de que me busquen. En cuanto a esto, estamos enfocados en Bucaramanga. Lo que tiene que ver con otra situación, delego a mi representante”, declaró.

A pesar de revelar los diálogos con el presidente Arango, Leonel fue cauteloso sobre la posibilidad de irse de Bucaramanga en el futuro cercano. “A mí no me ha llamado Nacional, cuando van por alguien, por su seriedad cuando se sientan con un entrenador, lo llevan. No andan con rodeos“, completó.