Jorman Campuzano confirmó decisión que Atlético Nacional tenía escondida: se le escapó en vivo

Atlético Nacional sumó otra victoria con Diego Arias como director técnico. El conjunto verdolaga venció a Once Caldas en Manizales y dio un paso importante rumbo a las semifinales de la Copa Betplay 2025.

En rueda de prensa, Jorman Campuzano habló del buen momento que atraviesan y confirmó que Arias fue ratificado por la junta directiva del club.

Lo curioso es que Nacional no ha emitido comunicado alguno sobre el rumbo de su cuerpo técnico, aunque SEMANA conoció que es un hecho la continuidad del proyecto hasta diciembre.

Luego de eso estudiarán los resultados de Diego Arias y tomarán una decisión definitiva. En la carpeta de candidatos sigue el español Miguel Ángel Ramírez, al igual que otros nombres interesantes como el de Reinaldo Rueda.

#CopaBetPlayDimayor

"Es construir una familia, es ayudar a Diego (Arias), que él nos enseñe lo que él sabe. Nosotros estamos muy contentos de que ya la hayan ratificado": Jorman Campuzano, hablando sobre el DT Diego Arias. . . pic.twitter.com/s1u5Q2w4SK — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) October 10, 2025

Las palabras de Jorman

“Estamos contentos de que lo hayan ratificado”, dijo Jorman en rueda de prensa. El volante defensivo está contento con la decisión “porque lo conozco hace años, es una gran persona”.

La respuesta estaba enfocada en su rol protagónico dentro de este Nacional y si se siente un jugador fijo para el once inicial.

“No soy indispensable. En algún momento Diego puede parar al equipo sin mí, es construir una familia, ayudar a Diego que él nos enseñe lo que sabe”, señaló.

Aunque habían quedado dudas por el desempeño del equipo contra Boyacá Chicó, todas se despejaron gracias a la victoria contra Once Caldas.

Edwin Cardona marcó de penal y celebró con desahogo por las críticas que le han caído en las últimas semanas, como consecuencia de aquella eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Ahora Nacional tiene un pie en semifinales, mientras que en la Liga Betplay camina a paso firme rumbo a la clasificación a los cuadrangulares.

Edwin Cardona celebrando su gol con Atlético Nacional en el Palogrande | Foto: Colprensa

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo examen será un duelo directo contra Deportivo Cali. El clásico de verdes se disputará el martes, 14 de octubre, a las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

En caso de ganar, el cuadro verdolaga dará un paso clave hacia la próxima fase y podría empezar a pelear por el punto invisible. Lo cierto es que debe tener cuidado contra el Deportivo Cali, otro de los clubes interesados en meterse a la fiesta de los ocho.

“Cada vez siento que el equipo está más comprometido, el equipo es agresivo y la intensidad que tenemos nos ayuda mucho para seguir creciendo”, señaló Diego Arias.

En Atlético Nacional hay tranquilidad por la gestión del cuerpo técnico interino, al que dispusieron como reemplazo temporal de Javier Gandolfi y se ha ganado la oportunidad de dirigir hasta fin de año.