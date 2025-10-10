Suscribirse

Deportes

Jorman Campuzano confirmó decisión que Atlético Nacional tenía escondida: se le escapó en vivo

Detalle no pasó inadvertido en la rueda de prensa y fue captado por los periodistas presentes en el Estadio Palogrande de Manizales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 2:49 p. m.
Jorman Campuzano habló en rueda de prensa tras el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional
Jorman Campuzano habló en rueda de prensa tras el partido de Once Caldas vs. Atlético Nacional | Foto: Captura DIMAYOR

Atlético Nacional sumó otra victoria con Diego Arias como director técnico. El conjunto verdolaga venció a Once Caldas en Manizales y dio un paso importante rumbo a las semifinales de la Copa Betplay 2025.

En rueda de prensa, Jorman Campuzano habló del buen momento que atraviesan y confirmó que Arias fue ratificado por la junta directiva del club.

Contexto: La condición que puso Reinaldo Rueda para volver a Atlético Nacional: esto debería pasar

Lo curioso es que Nacional no ha emitido comunicado alguno sobre el rumbo de su cuerpo técnico, aunque SEMANA conoció que es un hecho la continuidad del proyecto hasta diciembre.

Luego de eso estudiarán los resultados de Diego Arias y tomarán una decisión definitiva. En la carpeta de candidatos sigue el español Miguel Ángel Ramírez, al igual que otros nombres interesantes como el de Reinaldo Rueda.

Las palabras de Jorman

“Estamos contentos de que lo hayan ratificado”, dijo Jorman en rueda de prensa. El volante defensivo está contento con la decisión “porque lo conozco hace años, es una gran persona”.

La respuesta estaba enfocada en su rol protagónico dentro de este Nacional y si se siente un jugador fijo para el once inicial.

“No soy indispensable. En algún momento Diego puede parar al equipo sin mí, es construir una familia, ayudar a Diego que él nos enseñe lo que sabe”, señaló.

Contexto: Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: así van Millonarios, Nacional y América

Aunque habían quedado dudas por el desempeño del equipo contra Boyacá Chicó, todas se despejaron gracias a la victoria contra Once Caldas.

Edwin Cardona marcó de penal y celebró con desahogo por las críticas que le han caído en las últimas semanas, como consecuencia de aquella eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Ahora Nacional tiene un pie en semifinales, mientras que en la Liga Betplay camina a paso firme rumbo a la clasificación a los cuadrangulares.

Edwin Cardona celebrando su gol con Atlético Nacional en el Palogrande
Edwin Cardona celebrando su gol con Atlético Nacional en el Palogrande | Foto: Colprensa

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El próximo examen será un duelo directo contra Deportivo Cali. El clásico de verdes se disputará el martes, 14 de octubre, a las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

En caso de ganar, el cuadro verdolaga dará un paso clave hacia la próxima fase y podría empezar a pelear por el punto invisible. Lo cierto es que debe tener cuidado contra el Deportivo Cali, otro de los clubes interesados en meterse a la fiesta de los ocho.

“Cada vez siento que el equipo está más comprometido, el equipo es agresivo y la intensidad que tenemos nos ayuda mucho para seguir creciendo”, señaló Diego Arias.

En Atlético Nacional hay tranquilidad por la gestión del cuerpo técnico interino, al que dispusieron como reemplazo temporal de Javier Gandolfi y se ha ganado la oportunidad de dirigir hasta fin de año.

Arias es más cercano con los jugadores y eso es bien valorado por los referentes, como es el caso de Cardona, Alfredo Morelos o el propio Campuzano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump tras no recibir el Premio Nobel: “Hace mucho para la solución de crisis complejas”

2. Gustavo Petro se reunió con las colombianas que habían sido detenidas por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza

3. Emiten orden de captura en contra del empresario Emilio Tapia

4. Esta es la publicación de Donald Trump tras anuncio del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

5. Joven de Gaza le envió un mensaje a Petro y el presidente le respondió: “Sus palabras sanaron nuestras heridas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético NacionalJorman CampuzanoDiego Arias

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.