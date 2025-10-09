Fallo de Nacional definió resultado de Copa BetPlay ante Once Caldas: Marlos Moreno fue tendencia

Marlos Moreno se hizo viral en medio del juego entre Once Caldas y Atlético Nacional, por la ida de los cuartos de final de Copa BetPlay.

Frente al arco defendido por el portero blanco, el atacante tuvo todo para haber marcado el segundo tanto de la noche en el estadio Palogrande.

En una contra que parecía letal, su compañero, Camilo Cándido, le cedió el balón al delantero para que la pusiera dentro de los tres palos.

⚽🔥¡Primero Marquinez atajó de gran manera y luego en la contra se lo perdió Marlos Moreno! ¡Vibrante partido entre Once Caldas y Nacional en el Palogrande!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/FYDjAXFmu6 — Win Sports (@WinSportsTV) October 10, 2025

Morelos corrió con tan mala fortuna de que pateó, pero su remate se elevó y se estrelló en el horizontal del arco del Once.

El asistente de la jugada se tomó la cabeza incrédulo, luego de que su colega no pudiese anotar para dar otro gol a favor de los verdes.

Dicho tanto les hubiese permitido a los verdolagas tener algo más de tranquilidad para afrontar la vuelta de la fase que se jugará en Medellín.

Cardona se volvió a medir ante un penal

Edwin Cardona quedó trastocado con los cobros desde los once pasos luego de lo que fue su fallo doble en la Copa Libertadores, ante São Paulo.

Desde aquella oportunidad, el 10 de Nacional no se atrevía a hacerse cargo de un penal, sin embargo, esta vez lo volvió a intentar y le salió bien.

Balón a un palo y arquero al otro sobre el minuto 50, que le permitió a los de Medellín adelantarse en la serie ante su rival de turno.

Atlético Nacional celebró ante Once Caldas luego de anotar por la vía del tiro penal. | Foto: Colprensa

De ahí en adelante las acciones fueron repartidas, con aproximaciones en varios arcos. Luis Marquinez, canterano de los visitantes en Manizales, fue una de las figuras al atajar varios balones peligrosos.

Tras el primer partido, ahora resta el compromiso de vuelta que no tiene fecha prevista para jugarse. Dimayor lo estará programando en las próximas semanas.

Diego Arias, entrenador a cargo de los paisas luego de la destitución hace unas semanas de Javier Gandolfi, se mantiene invicto después de cuatro partidos.

Ante el Caldas obtuvo la tercera victoria bajo su mandato, lo que le hizo sentirse orgulloso del trabajo que realizaron los suyos,

“Fue un muy buen partido, los dos equipos tuvieron situaciones. Nos vamos contentos por momentos del juego y por el resultado”, señaló en rueda de prensa.

Uno de los referentes del plantel como lo es Jorman Campuzano también dio sus impresiones: “Sabíamos que iba a ser un partido parejo, lo importante fue que sacamos el resultado y nos vamos contentos”.

De vuelta al ruedo en Liga

Una vez superado lo que fue el compromiso de Copa, ambos clubes deberán encaminarse nuevamente en lo que será el remate de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional volverá a entrar en acción hasta el próximo martes, 14 de octubre, cuando se mida en un clásico que promete con Deportivo Cali.

Once Caldas mantiene la ilusión de clasificarse a las finales de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Once Caldas también deberá dejar atrás lo que fue perder con Nacional. Ahora se mide al otro conjunto de la capital de Antioquia.