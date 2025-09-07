Clásico paisa de gran nivel deportivo, pero también con el lunar de una agresión en contra de Marlos Moreno.

Quien se sumó a Atlético Nacional durante el presente semestre volvió a jugar un clásico de la ciudad de Medellín durante este domingo, 7 de septiembre.

Durante una de las acciones en favor de los verdes, este fue en busca del balón para un cobro de tiro de esquina desde el costado norte.

Allí permanecía alojada la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, que alentaba con fuerza a los suyos y en contra de los rivales.

A pocos centímetros del cobrador Morelos, algún mal aficionado decidió lanzarle un objeto a Moreno para agredirlo.

Aunque en un primer momento el jugador se percató y retiró, después volvió a la esquina para dar continuidad a la acción.

Marlos moreno en el suelo después de que le tiraran un elemento a la cabeza. pic.twitter.com/DF7BTZ6teq — La Página Verdolaga (@LaPagVerdolaga) September 8, 2025

Fue justo en el segundo intento cuando se vio el golpe recibido por lo que parecía ser una moneda, en la parte de atrás de su cabeza.

De inmediato, dicho golpe lo tendió en el suelo, donde se retorció de dolor por varios minutos.

Hasta allí llegaron jugadores de ambos planteles, quienes pidieron a dicha parte del estadio cordura y buen comportamiento.

AGRESION A MARLOS

Marlos Moreno al cobrar un tiro de esquina, un desadaptado le tiró una moneda que terminó impactando en su cabeza. El árbitro Rojas permitío que lo atendieran y tendra que informar el incidente para que la Comisión Disciplinaria actue conforme al reglamento pic.twitter.com/1nISMC5HND — Jose Borda (@Borda_analista) September 8, 2025

Hasta el entrenador, Alejandro Restrepo, de los poderosos y el juez, Andrés Rojas, fueron para apersonarse de la situación.

Desde la transmisión oficial del juego también reprocharon dicho hecho. El relator, Tito Puccetti aseveró: “Una lástima. Le hace daño al Medellín… odia más a los rivales de lo que quiere a su equipo”.

El comentarista Daniel Angulo criticó el ataque a Moreno así: “Hay que sacar al estúpido que hace eso”.

Partidazo de principio a fin

Apenas habían transcurrido cinco minutos del primer tiempo cuando Brayan León abrió el marcador.

Ese 1-0 dejó a Atlético Nacional sorprendido, aunque también lo impulsó a reaccionar de inmediato.

Solo dos minutos después, Facundo Batista igualó el marcador gracias a la asistencia de su compatriota Juan Bauza.

Panorámica del Clásico Paisa entre Medellín y Nacional | Foto: Colprensa

Desde entonces, el duelo tomó un ritmo vibrante, con ambos equipos jugando a una intensidad muy alta.

Al minuto 23, Batista volvió a aparecer para firmar su doblete, esta vez desde el punto penal, y darle la ventaja 1-2 al conjunto verdolaga.

Sin embargo, la alegría duró poco: León reapareció para anotar su segundo gol de la noche y sellar el 2-2 antes del descanso.

El entretiempo apenas dio respiro, porque en la reanudación Independiente Medellín volvió a golpear, otra vez desde el punto blanco, para poner el 3-2.

Cuando todo parecía encaminado para los locales, la experiencia de Alfredo Morelos y Edwin Cardona —recién ingresados— se hizo sentir.

De una acción combinada entre ambos nació el tanto que, a diez minutos del final, decretó el 3-3 definitivo.

Este marcador, al término de los 90 minutos más el agregado, dejó la pelea por la cima más apretada que nunca en Liga BetPlay.

Junior de Barranquilla, que perdió en la fecha en curso ante Unión, sigue de líder, pero ya comparte la cima con Independiente Medellín, con el que iguala en 20 puntos.

Detrás de estos están Atlético Nacional, Deportes Tolima y Llaneros FC, que permanecen desde el tercero al quinto lugar, todos con 17 unidades.