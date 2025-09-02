Se dio charla entre directivos de Nacional y Edwin Cardona: todo por lo que pasó en Libertadores

Ya pasaron un par de semanas desde que Atlético Nacional quedó eliminado en octavos de final de Copa Libertadores. La llave ante Sao Paulo sigue estando latente ante entre los hinchas verdolagas, y el nombre de Edwin Cardona se sigue llevando la atención.

Cardona falló dos penales en la ida, en Medellín, y en el juego de vuelta en Brasil salió expulsado sobre el cierre de partido. Todas esas situaciones condicionaron a Atlético Nacional en la llave, y un par de hinchas mostraron su descontento con el volante de 32 años.

Además, se conoció que los directivos de Atlético Nacional sostuvieron una conversación con Edwin Cardona, luego de su desempeño en la llave de Libertadores contra Sao Paulo.

Gustavo Fermani, director deportivo del verdolaga, habló con As Colombia y contó detalles de lo que fue esa comunicación con el volante, a quien le mostraron todo su apoyo.

“Estamos en el día a día, claro que hablamos, mi diálogo con el plantel es permanente. Nos cruzamos permanentemente con los jugadores, los recibimos todas las mañanas. Tenemos el diálogo, no solamente nosotros y el cuerpo técnico, sino todo este desarrollo integral con el área psicológica, área social...” arrancó diciéndole Fermani, respecto al tema, al medio referenciado.

Luego, añadió: “Hay mucha gente que trabaja para darle apoyo al futbolista. Y eso hemos hecho con Edwin, de brindarle el total apoyo, se ha hablado mucho con él de las cosas que pasaron. En el tema de los penales, a cualquiera le puede pasar. Él era el que más deseo tenía de convertir esos penales y festejarlo con su gente”.

Apoyo de Atlético Nacional a Edwin Cardona. | Foto: Getty Images

Los rumores llegaron a su fin: es completo el apoyo de Atlético Nacional a Edwin Cardona, a pesar de que algunas versiones apuntaban a un quiebre en el equipo luego del resultado en el torneo continental.

Respecto a los cuestionamientos de la hinchada, no fue ajeno. A Nacional le caen críticas por el desempeño que ha tenido en 2025, y Fermani junto a su equipo las toman en cuenta, pero no se dejan guiar solo por ellas.

Sebastián Arango (presidente de Atlético Nacional) y Gustavo Fermani (director deportivo de Atlético Nacional). | Foto: YouTube de Nacional ( Presentación fichajes 2025-2 | Rueda de prensa)