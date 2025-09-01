Efraín Juárez vuelve a apuntar a Atlético Nacional: nueva revelación agranda la polémica

Ya se sabe que la salida de Efraín Juárez, de Atlético Nacional, fue turbulenta. Se dio en enero de 2025, luego de ganarlo todo en tan solo un par de meses al mando del club, pero la polémica sigue casi 10 meses después.

A finales de agosto, en diálogo con Fútbol de Cabeza, Efraín Juárez, hoy técnico de Pumas en su natal México, reveló más detalles de su salida del verde. Dijo que se sintió irrespetado e, incluso, dijo que la no renovación de Álvaro Angulo fue un tema sorpresivo para él.

“Íbamos a dirigir un equipo dos veces campeón de Libertadores, en la Libertadores. Justo en estos días se dieron los octavos de final, que estaba Atlético Nacional contra São Paulo. Lo veíamos y decíamos ‘ahí pudimos haber estado’”, arrancó Juárez.

Y siguió: “Yo me fui por principios y valores. Yo creo mucho en ese aprendizaje que tuvo en la MLS y Europa; es una conjunción: directivos, cuerpo técnico y entrenador tenemos que ir de la mano. Yo no quiero, en lo personal, que me vaya bien a mí y que no le vaya bien al club”.

“Nosotros estábamos planeando ya la Libertadores, porque íbamos a pelearla, nos sentamos y dijimos: A, B y C del jugador. Y yo decía: necesito estas características de jugador: rápido, derecho y que me ataque al espacio. Después, tráiganme a quien quieran. Yo no puedo ser exigente porque hay presupuestos y circunstancias”, añadió.

Efraín afirmó que, cuando el mercado se fue acercando, nunca le preguntaban por los nombres que llegaban. Fue allí cuando hizo una nueva revelación: la no renovación de Álvaro Angulo, lateral y figura con el verde en la obtención de Liga 2024-ll y Copa 2024.

“Angulo, que hoy es mi lateral (en Pumas). Yo decía: olvídense de a quién traemos, hay que firmarlo (a Angulo). Se va a ir libre… Este es, nos hizo siete goles este año y yo no conozco a un lateral que me vaya a hacer siete goles. Si traen a otro, nos va a costar mucho dinero, hay que firmarlo. Se fue libre”, soltó Efraín.

Para el entrenador mexicano de 37 años, ese fue el momento cuando percibió que no lo estaban tomando en cuenta. Según él, como agarró a un equipo armado, en agosto de 2024, la directiva creyó que en 2025 podía hacer lo mismo: armarle un equipo y que él lo dirija; sin embargo, Juárez prefirió dar un paso al costado.

