El martes 12 de agosto, Atlético Nacional de Medellín se vio las caras con São Paulo de Brasil en el estadio Atanasio Girardot, que estuvo a reventar. El cotejo acabó 0 a 0.

Este partido correspondió a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La escuadra colombiana fue muy superior al equipo brasileño, pero no tuvo efectividad.

La gran figura del encuentro fue el extremo izquierdo Marlos Moreno, que supo quedar campeón con la institución de la Copa Libertadores del año 2016. El atacante fue elogiado por propios y extraños.

Y tan buena fue la actuación de Marlos Moreno ante São Paulo, que la Conmebol Libertadores tomó la decisión de incluirlo en el once ideal de la ida de octavos de final.

🔝🔥 ¡El equipo de la semana tras la ida de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/5w9Cqlbpc8 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 15, 2025

Marlos fue el único jugador de origen colombiano en el once, así como el único futbolista de Atlético Nacional en el equipo de la semana de la Copa Libertadores de América.

Pasando ya a lo que fue el duelo en cuestión, en el mismo el mediocampista ofensivo Edwin Cardona desperdició dos penales. Uno se fue desviado y el otro lo atajó el portero Rafael.

Edwin Cardona en Copa Libertadores. | Foto: AFP

“Sabemos lo que es Edwin, nos aporta mucho, nos da mucho, sabemos su calidad, hay que cobijarlo en estos momentos y sé que se va a recuperar rápido”, dijo David Ospina respaldando a su compañero, en palabras recogidas por As Colombia.

El director técnico argentino Javier Gandolfi no le dio mucha vuelta al tema de los penaltis errados. Afirmó que lo que tiene que hacer el equipo es pensar en el partido de vuelta.

“La primera palabra que se me viene es orgullo. Tendría que revisar habiendo tanta superioridad ante el rival. Tanto en el juego tácticamente como en intensidad se fue superior. En el tema de los penaltis tenemos una lista de pateadores y eso puede variar dependiendo de la confianza. Hoy le tocó a Edwin errar, pero hay que pensar en lo que viene”, aseguró.

Marino Hinestroza, otra de las estrellas de Atlético Nacional, también le dedicó unas sentidas palabras al jugador que supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores.

Marino Hinestroza con Atlético Nacional. | Foto: NurPhoto via Getty Images