Cada vez son más reducidas las posibilidades de clasificación para los equipos que están en contienda en la Liga BetPlay 2025-II.

Millonarios es uno que pena por saber si entrará, o no. A la altura de la fecha 15, el conjunto azul tan solo tiene 17 puntos.

Su posición en la tabla lo pone como 16 del campeonato, y restándole cuatro jornadas al Torneo Finalización, no tiene margen de error alguno.

Millonarios sigue en la lucha por la clasificación a las finales de Liga. | Foto: Colprensa

En la próxima fecha, a jugarla este martes, 21 de octubre, ante Atlético Bucaramanga, el conjunto bogotano se juega ‘la vida’.

De no poder ganar en su casa ante los de Santander, quedaría sentenciada para los de Hernán Torres la eliminación.

Caso contrario es lo que pasa con Bucaramanga, que ya cuenta con 30 puntos y está a nada de certificar su paso a la siguiente instancia.

De no lograr la victoria en El Campín, aún le restarían tres juegos para sobrepasar la barrera de los 31 puntos: ’número mágico’.

Así pues, lo que se siente en la previa del Millonarios vs. Bucaramanga es que es un partido en el que irán ‘a muerte’ por tres puntos que ambos necesitan.

Cuentas de Millonarios para no quedar fuera

Para los embajadores todo se resume en ganar. De aquí en adelante no existe otro resultado que le sirva al cuadro capitalino.

De sumar todos los puntos en las cinco fechas que le restan, sumaría un total de 15, y se le agregarían a los 17 que ya tiene, logrando así llegar a la línea de las 32 unidades.

Panorámica de los himnos entre Millonarios y América, por Liga BetPlay | Foto: Colprensa

Con ese número al que aspira llegar Millonarios podría meterse tranquilamente en las finales de Liga 2025-II.

Lo que distancia verdaderamente a los azules de entrar en los ocho es el calendario que tiene. Es uno bastante complejo donde se medirán a Santa Fe y Once Caldas, por mencionar dos de los más fuertes rivales.

Hora y canal vs. Bucaramanga

Para este martes, 21 de octubre, es que está programado el partido de Millonarios ante Bucaramanga por la fecha 16.

Este compromiso tendrá lugar en el estadio El Campín, con una hora de inicio pactada para las 6:00 p.m. y transmisión de Win Sports.

Se cree que existirá un acompañamiento masivo de parte de la afición local, la cual se aferra a lo que puedan hacer sus jugadores para clasificar.

Por acumulación de tarjetas amarillas no estaría disponible Danovis Banguero, ni tampoco por lesiones Guillermo De Amores, Andrés Llinas, Juan Carlos Pereira y Sander Navarro.

El entrenador Torres mantendría una nómina a la que ya le viene dando continuidad con Diego Novoa en el arco, una pareja de centrales donde el líder es Jorge Arias y en la delantera el goleador, Leonardo Castro.

Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga | Foto: AFP

Por su parte, los dirigidos por Leonel Álvarez gozan de buena salud y tendrán la mayor parte del plantel a disposición para visitar la capital colombiana.