Suscribirse

Deportes

¿Leonel Álvarez se va para Atlético Nacional? Destapan la verdad de su futuro en Bucaramanga

El conjunto verdolaga busca técnico para reemplazar a Javier Gandolfi y hay un nombre que suena con fuerza en las redes sociales.

Redacción Deportes
17 de septiembre de 2025, 6:07 p. m.
ucaramanga's head coach Leonel Alvarez gestures before the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Racing Club and Colombia's Atletico Bucaramanga at the Presidente Juan Domingo Peron - El Cilindro stadium in Avellaneda, Buenos Aires province, Argentina, on April 10, 2025. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
Leonel Álvarez, DT de Atlético Bucaramanga. | Foto: AFP

La búsqueda de técnico en Atlético Nacional sigue sin arrojar un elegido. Aunque suenan nombres colombianos y del exterior, el conjunto verdolaga continuará con Diego Arias como técnico encargado hasta nueva orden.

En las últimas horas se ha disparado la supuesta contratación de Leonel Álvarez, sin embargo, el estratega antioqueño está lejos de volver a vestir los colores del equipo con el que fue campeón de Copa Libertadores ne 1989.

Contexto: Leonel Álvarez causa alboroto en Atlético Nacional: esto dijo tras la salida de Javier Gandolfi

Leonel tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga y eso le impide salir tan fácil. Además, no podría dirigir desde la línea por la norma que lo prohibe en el reglamento.

Según la Dimayor, un mismo técnico no puede dirigir a dos equipos hasta que se acabe el torneo. Es decir, Leonel Álvarez podría firmar, pero haría las veces de entrenador en el palco.

Bucaramanga's head coach Leonel Alvarez gestures during the Copa Libertadores group stage first round football match between Colombia's Atletico Bucaramanga and Chile's Colo Colo at the Americo Montanini stadium in Bucaramanga, Colombia, on April 1, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga. | Foto: AFP

Leonel Álvarez no se va

Ante la insistencia de los hinchas, varios periodistas han preguntado sobre la situación de Leonel Álvarez en el Bucaramanga y la respuesta es clara.

“El equipo que quiera a Leonel Álvarez podrá tener alguna posibilidad a partir del 1 de enero de 2026 y pagando la cláusula de rescisión“, indicó Alexis Rodríguez en su cuenta de X.

Atlético Bucaramanga marcha en la primera posición del campeonato con 21 puntos y no tiene en sus planes desprenderse del entrenador que los ha llevado hasta allí.

Contexto: Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025: hay nuevo líder luego del América vs. Bucaramanga

Leonel guarda un gran cariño por su paso en Nacional cuando era jugador, pero mantiene su palabra de dirigir a los leopardos hasta final de año.

Mauricio Agudelo, reportero de Win Sports, descartó directamente a los tres nombres colombianos que venían sonando para asumir las riendas del equipo antioqueño.

“Consultados los tres entrenadores, ni Santiago Escobar, ni Luis Fernando Suárez, ni Leonel Álvarez han sido tanteados por Atlético Nacional“, indicó.

Leonel Álvarez estuvo en Cali

Y es que Leonel Álvarez agitó las redes sociales con un enigmático mensaje justo después de la destitución de Javier Gandolfi.

El exfutbolista subió una historia a su cuenta de Instagram diciendo: “Listo papito. Si es ya, es ya”.

Esa simple publicación desató las especulaciones de su regreso a Nacional, aunque el mismo martes estuvo en el Pascual Guerrero dirigiendo el partido de América de Cali vs. Atlético Bucaramanga.

En rueda de prensa no dio señales de salida y se mostró contento por el hecho de escalar a la primera posición del campeonato local.

Cuando uno asume un proyecto siempre está ilusionado, siempre sueña con llegar a la final y hay otros caminos para lograr certamen internacional. Nos hemos trazado objetivos y esos objetivos son sumar puntos porque también es importante la reclasificación”, dijo Leonel.

Su compromiso está firme con los objetivos del Bucaramanga. “Nosotros soñamos con llegar a la final, falta mucho partido, pero no descansamos porque queremos que el equipo esté más compacto, genere más opciones de gol, tenga mejor posición, esa es la parte de la ocupación que nos pertenece a nosotros los entrenadores. Nosotros no nos bajamos de la presión y, además, yo todo proyecto que asumo se lo transmito a los muchachos de buscar el título”, completó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

2. Gobierno Petro denuncia por “crímenes de guerra” a organizaciones y cabecillas que han secuestrado a militares

3. Todo listo para el FestiJazz 2025 en Mompox: esto es lo que debe saber

4. “Es una grosería”: Gustavo Petro a 11 partidos que lo desautorizaron por críticas a Estados Unidos

5. Gaula captura a joven que fingió un secuestro para extorsionar a su mamá: esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

leonel ÁlvarezAtlético NacionalAtlético BucaramangaLiga Betplay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.