¿Leonel Álvarez se va para Atlético Nacional? Destapan la verdad de su futuro en Bucaramanga

La búsqueda de técnico en Atlético Nacional sigue sin arrojar un elegido. Aunque suenan nombres colombianos y del exterior, el conjunto verdolaga continuará con Diego Arias como técnico encargado hasta nueva orden.

En las últimas horas se ha disparado la supuesta contratación de Leonel Álvarez, sin embargo, el estratega antioqueño está lejos de volver a vestir los colores del equipo con el que fue campeón de Copa Libertadores ne 1989.

Leonel tiene contrato vigente con Atlético Bucaramanga y eso le impide salir tan fácil. Además, no podría dirigir desde la línea por la norma que lo prohibe en el reglamento.

Según la Dimayor, un mismo técnico no puede dirigir a dos equipos hasta que se acabe el torneo. Es decir, Leonel Álvarez podría firmar, pero haría las veces de entrenador en el palco.

Leonel Álvarez, DT de Bucaramanga. | Foto: AFP

Leonel Álvarez no se va

Ante la insistencia de los hinchas, varios periodistas han preguntado sobre la situación de Leonel Álvarez en el Bucaramanga y la respuesta es clara.

“El equipo que quiera a Leonel Álvarez podrá tener alguna posibilidad a partir del 1 de enero de 2026 y pagando la cláusula de rescisión“, indicó Alexis Rodríguez en su cuenta de X.

Atlético Bucaramanga marcha en la primera posición del campeonato con 21 puntos y no tiene en sus planes desprenderse del entrenador que los ha llevado hasta allí.

Leonel guarda un gran cariño por su paso en Nacional cuando era jugador, pero mantiene su palabra de dirigir a los leopardos hasta final de año.

Mauricio Agudelo, reportero de Win Sports, descartó directamente a los tres nombres colombianos que venían sonando para asumir las riendas del equipo antioqueño.

“Consultados los tres entrenadores, ni Santiago Escobar, ni Luis Fernando Suárez, ni Leonel Álvarez han sido tanteados por Atlético Nacional“, indicó.

Leonel NO dejará al @ABucaramanga este año. pic.twitter.com/dH5IZMC4kB — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) September 17, 2025

Leonel Álvarez estuvo en Cali

Y es que Leonel Álvarez agitó las redes sociales con un enigmático mensaje justo después de la destitución de Javier Gandolfi.

El exfutbolista subió una historia a su cuenta de Instagram diciendo: “Listo papito. Si es ya, es ya”.

Esa simple publicación desató las especulaciones de su regreso a Nacional, aunque el mismo martes estuvo en el Pascual Guerrero dirigiendo el partido de América de Cali vs. Atlético Bucaramanga.

En rueda de prensa no dio señales de salida y se mostró contento por el hecho de escalar a la primera posición del campeonato local.

“Cuando uno asume un proyecto siempre está ilusionado, siempre sueña con llegar a la final y hay otros caminos para lograr certamen internacional. Nos hemos trazado objetivos y esos objetivos son sumar puntos porque también es importante la reclasificación”, dijo Leonel.