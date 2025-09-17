Suscribirse

Leonel Álvarez causa alboroto en Atlético Nacional: esto dijo tras la salida de Javier Gandolfi

El técnico de Atlético Bucaramanga encendió las redes con un enigmático mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Redacción Deportes
17 de septiembre de 2025, 12:10 p. m.
FORTALEZA, BRAZIL - MAY 13: Ateltico Bucaramanga coach Leonel Álvarez looks on during a Copa Libertadores match between Fortaleza and Atlético Bucaramanga at Castelao Stadium on May 13, 2025 in Fortaleza, Brazil. (Photo by Davi Rocha/Sports Press Photo/Getty Images)
Leonel Álvarez ha sonado varias veces como posible candidato a la dirección técnica de Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Javier Gandolfi no va más como técnico del Atlético Nacional. El estratega argentino fue destituido a raíz de la derrota contra Atlético Bucaramanga (0-1) y la alineación indebida de cuatro extranjeros en el segundo tiempo.

La decisión se confirmó oficialmente en la noche del martes, aunque ya era un hecho después de las reuniones que sostuvieron en la sede del conjunto verdolaga.

Contexto: Dimayor tomó decisión final por los cuatro extranjeros de Nacional ante Bucaramanga: castigo doble

Gandolfi deja su puesto vacante en pleno campeonato y será reemplazado de manera interina por Diego Arias, mientras Nacional busca un técnico en propiedad.

En la baraja de candidatos hay varios técnicos extranjeros, situación que causa debate entre los hinchas. Un gran sector de la afición quiere que le apuesten al talento de la casa, luego de varias apuestas internacionales que no han salido tan bien.

Javier Gandolfi está en la cuerda floja en Atlético Nacional
Javier Gandolfi se va de Atlético Nacional | Foto: Getty Images

¿Leonel Álvarez lanza indirecta?

Uno de esos nombres con pasado en Nacional es el de Leonel Álvarez, quien fue campeón como jugador en la Copa Libertadores de 1989.

Paradójicamente, Leonel fue el verdugo de Javier Gandolfi. Su Bucaramanga sacó una victoria de oro en el Atanasio Girardot y en la rueda de prensa avisó que demandarían el partido por la inclusión de cuatro extranjeros.

Contexto: Confirman el primer técnico que rechaza a Atlético Nacional: la propuesta no le convenció

El estratega antioqueño no suele publicar mucho en sus redes sociales, sin embargo, minutos después del comunicado oficial con el que Atlético Nacional anunciaba la salida de Gandolfi, escribió un enigmático mensaje que causó alboroto entre la hinchada verdolaga.

“Listo, papito. Si es ya, es ya”, dice la historia que Leonel Álvarez subió a su cuenta oficial de Instagram.

Dicha publicación disparó todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que Leo suelte su cargo actual en el Atlético Bucaramanga y vuelva al equipo que lo hizo conocido como futbolista en los ochenta.

Un sueño inalcanzable

Leonel Álvarez ha sonado en múltiples ocasiones como candidato para dirigir a Nacional, pero nunca se ha concretado su regreso por factores ajenos al deseo personal.

Aunque el nacido en Remedios (Antioquia) cuenta con el cariño de la afición, hay varios factores que impiden su aterrizaje en el cuadro verdolaga.

Uno de ellos es el reglamento de la Dimayor. Teniendo en cuenta que está dirigiendo al Bucaramanga en este semestre, tiene prohibido ser inscrito por otro club del fútbol profesional colombiano.

La única manera de que pueda firmar es que acepte hacer lo mismo que David González en el América de Cali: dirigir desde la tribuna durante lo que resta del semestre.

Bogotá. Mayo 17 de 2025. Equidad Seguros enfrenta a Atlético Bucaramanga, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 19, en el Estadio Metropolitano de Techo. (Colprensa - Cristian Bayona).
Leonel Álvarez, técnico de Atlético Bucaramanga | Foto: Cristian Bayona

Aunque esa fórmula la han utilizado muchos clubes en el pasado, no parece algo que pueda suceder en una institución a la altura del Atlético Nacional.

De hecho, la dirigencia está buscando en el exterior a entrenadores que no tengan contrato y puedan venir inmediatamente a asumir las riendas para la recta final del todos contra todos, sumado a unos eventuales cuadrangulares.

Leonel ya tiene experiencia con múltiples equipos del FPC, entre ellos Independiente Medellín, Deportivo Cali, Águilas Doradas y Deportivo Pereira. En el exterior dirigió a Cerro Porteño (Paraguay), Libertad (Paraguay), Cienciano (Perú) y Emelec (Ecuador).

