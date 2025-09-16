Atlético Nacional confirma el reemplazo de Javier Gandolfi: noticia bomba en el FPC es oficial

Hace apenas unos instantes, Atlético Nacional confirmó la salida del director técnico Javier Gandolfi. En su reemplazo, estará, de manera interina, el exjugador Diego Arias.

“Atlético Nacional informa a la opinión pública, a nuestra hinchada y a los medios de comunicación: Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolli, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional”, señaló el club.

Javier Gandolfi dirigiendo a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

“Durante este tiempo, la relación con el profesor Gandolli se caracterizó por el respeto, el profesionalismo y la disposición permanente de poner su conocimiento y experiencia al servicio de nuestro provecto. A Javier y a su cuerdo técnico les expresamos nuestro agradecimiento por su trabajo y les deseamos los mejores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”, añadió.

El conjunto verde y blanco de la capital del departamento de Antioquia informó que en los próximos días se comunicará el nombre oficial del nuevo entrenador y su cuerpo técnico.

Diego Arias dirigirá a Atlético Nacional. | Foto: Foto tomada de la página web futbolete.

Mientras esto sucede, como bien se mencionó en párrafos anteriores, Diego Arias será el entrenador del club que está metido entre los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay del segundo semestre del año.

Diego Mazo será el asistente técnico de Arias. Milton Patiño estará encargado del entrenamiento a los arqueros, Didier Aguilar será el preparador físico junto con Pablo Rotolo.

Atlético Nacional también aprovechó para enviarle un mensaje a su hinchada. “Les agradecemos profundamente por su acompañamiento constante, por el aliento en cada escenario y por sostener con pasión la grandeza”, del club.

“Reiteramos nuestra convicción de que Atlético Nacional siempre debe competir con la ilusión y la obligación de ser campeón. El plantel que hoy viste nuestra camiseta tiene la capacidad, el talento y el compromiso para luchar con todo por los títulos de los torneos en disputa”, continuó.

COMUNICADO OFICIAL - Salida Javier Gandolfi 📄🇳🇬 pic.twitter.com/4gHwnTxKoN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 17, 2025

La situación con el estratega argentino Javier Gandolfi llegó a su etapa más crítica tras el duelo vs. Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot, que se jugó el más reciente fin de semana.