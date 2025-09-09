A pesar de estar en pleno ecuador de la Liga BetPlay 2025-ll, parece que Atlético Nacional piensa en el mercado de fichajes. La prensa deportiva colombiana reveló detalles de un supuesto interés del verdolaga en Santiago Arias, lateral derecho de La Tricolor.

No obstante, al martes 9 de septiembre, parece que para la directiva de Nacional no es prioridad contratar a Santiago Arias. Así lo revelaron en Clásico Paisa, donde añadieron que en el verde de Antioquia quieren mantener a Alfredo Morelos.

Eso sí, aclaran que si en algún momento Nacional se queda sin uno de sus laterales derechos, como Andrés Felipe Román, podrían inclinarse por contratar a Santiago Arias. De momento, no es así.

La continuidad de Alfredo Morelos es prioridad en Nacional. | Foto: AFP

Santiago Arias tiene 33 años y se desempeña como lateral derecho en el Bahía de Brasil. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, lo llamó para la doble fecha eliminatoria de este mes de septiembre ante Bolivia y Venezuela.

La Tricolor enfrentó primero a Bolivia, el pasado jueves 4 de septiembre, y fue triunfo colombiano por 3-0. Santiago Arias actuó como titular en ese partido, disputando los 90′.

Arias es una cuota de experiencia para el combinado nacional. Cualquier equipo que lo tenga, ostenta en sus filas a un mundialista en Rusia 2018, además de tener experiencia en varios clubes europeos.

El contrato de Santiago Arias con Bahía va hasta diciembre de 2025. Eso quiere decir que su futuro es incierto, o renueva en el cuadro brasileño o busca nuevos aires en su carrera deportiva.

Transfermaarkt reporta que el valor de Santiago Arias es de 2 millones de euros. Sin embargo, para diciembre de 2018, alcanzó los 20 millones de euros, vistiendo los colores de Atlético de Madrid en España.

Santiago Arias con la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Equidad, Sporting de Portugal, PSV de Holanda, Bayer Leverkusen de Alemania, Granada de España y Cincinnati de la MLS son los otros equipos que han tenido en sus filas al jugador.